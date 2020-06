Exclusif - Tout sur la visite du Président Kais Saïed ce lundi à Paris

Courte, mais intense s’annonce la visite de 24 heures qu’effectuera à Paris le président Kais Saïed à partir de ce lundi. Sa symbolique est qu’elle soit la toute première d’un chef d’État étranger en France, depuis plus de trois mois. Son timing est approprié, avec l’impératif de redressement économique et financier en Tunisie et la gravité des affrontements en Libye. « Le président Macron est ravi d’accueillir son homologue tunisien qui a choisi la France, en signe d’amitié, pour sa première sortie internationale (en dehors de l’Algérie) depuis son accession à la présidence de la République », confie à Leaders un proche du sérail. Leurs entretiens seront d’une grande importance pour le renforcement des relations bilatérales, les efforts conjoints aux Conseil de Sécurité, et la sortie de crise en Libye ainsi que le prochain sommet de la Francophonie à Djerba, ajoute notre source. Emmanuel Macron ne manquera pas à cette occasion d’annoncer un accroissement substantiel de l’appui financier à la Tunisie », révèle-t-elle. Du côté tunisien on laisse entendre une réelle détermination à relancer intensivement les relations bilatérales. Carthage s’apprête à désigner, incessamment un nouvel ambassadeur à Paris, ainsi qu’un nouveau consul général, combler deux postes importants restés vacants depuis plus de 7 mois.

En direct entre Carthage et l’Élysée

Si la composition de la délégation qui l’y accompagne n’a pas été rendue publique, on apprend qu’elle sera très réduite. Certaines sources vont jusqu’à mentionner que la délégation sera composée essentiellement de proches conseillers du chef de l’État, s’agissant d’une visite hautement politique. Les médias tunisiens n’ont pas encore été briefés ni sur les thématiques de la visite et les dossiers que la Tunisie compte évoquer à cette occasion, ni sur le programme. Aussi, Carthage n’a pas précisé si le chef de l’État sera accompagné lors de ce premier déplacement hors du Maghreb de son épouse. L’invitation au dîner officiel à l’Élysée a été lancée au nom du président Macron et de son épouse.

Dans les coulisses, on apprend que c’est la ministre-directrice du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, qui y a pris le dossier en main, travaillant directement avec ses interlocuteurs français, notamment l’Ambassadeur Olivier Poivre d’Arvor.

Trois temps forts

Les temps forts de la visite seront les entretiens lundi après-midi entre les présidents Macron et Saïed, suivis d’une conférence de presse, le dîner d’État, et, mardi matin, une rencontre avec des Tunisiens de France et une visite à l’Institut du Monde Arabe.

D’ores et déjà, l’équipe des précurseurs des services de la Présidence de la République (protocole, communication et sécurité) se rend ce jeudi à Paris pour mettre au point les dernières touches.

Retour des grandes cérémonies festives à l’Élysée

Fébrilité à l’Élysée. Pour la première fois depuis plus de trois mois, le palais emblématique de la République s’apprête à rouvrir la grande salle des dîners d’État et y accueillir le président Kais Saïed. De mémoire d’Élyséen, c’est le premier rendez-vous festif depuis le 13 mars dernier. Le Président tunisien sera aussi le premier chef d’État, dans le monde, à se rendre depuis lors, en visite officielle en France. La Garde républicaine, sabre au clair et fanfare, comme les huissiers et les autres services de l’Élysée, pourtant rompus aux grandes cérémonies, mais contraints au confinement, retrouveront à cette occasion leurs réflexes. Ils entendent exceller dans la pratique rigoureuse du protocole français et, dans les cuisines, leur attachement à la haute gastronomie, l’Élysée se voulant la meilleure table de France.

Post-Covid-19, ONU, Europe, Libye et Francophonie

Mais, au-delà de cette fébrilité dans l’intendance, la diplomatie française accorde un réel intérêt aux entretiens qu’auront lundi après-midi les présidents Macron et Saïed. D’une même voix, à l’Élysée comme au Quai d’Orsay, on se félicite de la rapidité avec laquelle cette visite en France a été montée, lors de l’entretien téléphonique entre les deux présidents, le 5 juin dernier et de la cordialité des rapports qui s’est instauré. L’urgence de la sortie de crise post-Covid-19 et l’aggravation de la situation en Libye constituent autant de préoccupations communes qui seront à l’ordre du jour. Mais aussi l’action multilatérale : système des Nations-Unies, Union européenne, sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba en mars prochain…

Au programme

Trois grandes séquences marquent le programme de la visite de 24 heures. Dès son arrivée lundi en début d’après-midi à Paris, le président Saïed sera reçu par son homologue Macron au palais de l’Élysée, pour un entretien élargi aux deux délégations qui sera suivi d’un entretien réservé. Mieux qu’une déclaration à la presse, de Kais Saïed sur le perron de l’Élysée, à l’issue de cet entretien, les deux présidents donneront ensuite une conférence de presse conjointe. Ça sera l’occasion pour Emmanuel Macron d’annoncer une série de nouvelles mesures économiques et financières en faveur de la Tunisie. Si le détail et le montant n’en sont pas révélés, Paris laisse entendre qu’il s’agit de « montants additionnels conséquents, totalisant des centaines de millions d’euros. »

La deuxième séquence de la visite de Kais Saïed à Paris sera l’apothéose du dîner officiel qu’offre le président Macron et son épouse. "La Salle des fêtes est le plus grand espace du Palais. C’est dans cette pièce qu’ont eu lieu toutes les cérémonies d’investiture des Présidents de la Ve République. C’est aussi ici qu’ont lieu les dîners d’État ou le ''Noël de l’Élysée » qui accueille chaque année des centaines d’enfants''.»

Mardi matin, troisième et dernière séquence. Deux rendez-vous sont au programme de Kais Saïed à Paris. Rencontre avec des représentants de la communauté tunisienne en France et visite à l’Institut du Monde Arabe (IMA, présidé par Jack Lang). Il n’est pas exclu que le chef de l’État accorde, avant son retour à Tunis en début d’après-midi, des entretiens à des médias français.

Lire aussi

