Slim Karem

• Chirurgien des hôpitaux au CHU de Clermont-Ferrand

• Spécialité Chirurgie viscérale et digestive

• Chef de Service de Chirurgie Ambulatoire au CHU Estaing, Clermont-Ferrand

• Marié et père de deux enfants

• Né le 16 novembre 1956

• Nationalité : française & tunisienne

Parcours Professionnel

1988 : Résident des Hôpitaux de Paris à l’Hôpital Henri Mondor, Créteil

1991 : Chef de Clinique à la Faculté de Médecine, puis Praticien Hospitalier chirurgien des hôpitaux de Clermont-Ferrand.

2000 : Professeur Associé à la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand

2006 : Professeur Associé étranger à la Faculté de Médecine de Tunis

2012 : Responsable de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire au CHU Estaing Clermont-Ferrand

2019 : Expert judiciaire près de la Cour d’Appel

Activité Scientifique

Plus de 350 publications dans des revues internationales avec comité de lecture

Plus de 900 communications orales ou conférences dans des congrès nationaux et internationaux

Publication de trois livres

• Pratiques validées en Chirurgie (Editions Masson)

• Lexique de la Recherche Clinique et de la Médecine factuelle (Evidence Based Medicine) (Editions Elsevier)

• La réhabilitation améliorée après chirurgie. RAC : la comprendre et la mettre en œuvre (Editions Elsevier)

Membre de quatre Conférences de Consensus (Reflux Gastro-œsophagien, Pancréatite aiguë, Risques infectieux péri-opératoires, tabagisme péri-opératoire)

Directeur de 14 thèses de doctorat en médecine

Jury de 2 thèses de science (PhD) : Dr Laura Beyer-Berjot (Marseille) et Dr Aurélien Venara (Angers)

Rédacteur en Chef des Annales de Chirurgie 2001-2006

Rédacteur en Chef pour les Articles Originaux au Journal de Chirurgie Viscérale / Journal of Visceral Surgery depuis 2007

Membres de l’Editorial Board de : Australian and New Zealand Journal of Surgery, Anticander Drugs

Expert auprès de la Haute Autorité de Santé, la Commission Scientifique de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, et du Minsitère de la Santé Publique

• Vice-Président de la Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive (FCVD organisme d’accréditation et de développement professionnel continu) jusqu’à 2014

Actuellement

• Président du Groupe GRACE (Groupe Francophone de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie) depuis 2014.

• Expert près la Cour d’Appel

• Membres de plusieurs Société Savantes internationales dont :

L’American College of Surgeon (ACS), European Association for Endoscopic Surgery (EAES),

International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO), European Association for Transluminal Surgery (EATS), Enhanced Recovery After Surgery Society (ERAS), Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD) [Membre du Conseil Scientifique et du Conseil d’Administration (1998-2012)], Fédération de Recherche en Chirurgie (FRENCH), Société Française et Francophone de Chirurgie de l'Obésité (SOFFCO), Académie Nationale de Chirurgie, Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive (FCVD)

• Membre Honoraire de la Societatea Romana de Chirurgie de Urgenta si Traumatologie (SRCUT) et de l’Association Tunisienne de Chirurgie (ATC)