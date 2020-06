ll était une fois, El Bayane

On dit que les grandes douleurs sont muettes. Effectivement, les mots me manquent pour exprimer ma douleur. Je viens d’apprendre le sabordage du journal El Bayane. Un autre pan de notre histoire s'écroule. D’un trait de plume, et sans crier gare, on a mis fin à une belle aventure humaine, une expérience unique dans la presse tunisienne et une succes story qui a duré 40 ans. Que de souvenirs surgis de mes 23 ans de service. Ce journal aura été pendant toute cette période, notre vraie vraie famille, on s'y était investi corps et âme, au point de n'avoir pas vu nos enfants grandir.

Mise à jour : il s'est avéré que la non parution du journal n'est que provisoire en raison du confinement et la rupture de stock du papier d'impression et qu'il n'a jamais été question d'un sabordage. Bien au contraire, cet arrêt sera mis à profit pour réfléchir sur la formule qui sera choisie pour le journal, s'il faut maintenir la version papier, basculer vers l'électronique ou même opter pour les deux formules en parallèle.

Hédi Béhi