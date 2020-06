L’Allemand qui nous quitte sans rompre avec la Tunisie

Les ambassadeurs n’échappent pas à la règle ! Il y a ceux dont on attend vivement le départ et ceux qu’on regrette à la fin de leur mission. L’ambassadeur d’Allemagne, Dr Andreas Reinicke, qui s’apprête à retourner à Berlin, appartient sans doute à ceux que les Tunisiens, officiels, communauté économique, société civile et amis feront leurs adieux avec un pincement au cœur. Censé rester en poste 3 ou 4 ans, selon les pratiques de la diplomatie allemande, le voilà maintenu en Tunisie, depuis son arrivée en mars 2014, pendant plus de six ans... Rebondissement d’une actualité très mouvementée oblige certes, mais aussi un engagement intensif dans le renforcement des relations entre les deux pays, aussi et surtout.

Fin diplomate, juriste de formation (doctorat en droit international à l’Université de Gießen), Dr Andreas Reinicke aligne pas moins de 36 années d’expérience diplomatique, alternant affectations au siège du ministère et en postes à l’étranger (au Moyen-Orient : Tel-Aviv, Damas, Ramallah..., à New York et à Bruxelles). Discret, efficace, il aime se rendre sur le terrain, visiter des projets, écouter les Tunisiens, recueillir leurs appréciations, comme aussi rencontrer officiels et acteurs significatifs. Pratiquant une diplomatie respectueuse du pays d’accréditation, sans la moindre interférence dans les affaires internes, il a gagné estime et considération. A ses côtés, son épouse, véritable militante de la société civile, de la bonne gouvernance et du développement durable, lui a été d’un grand appui, élargissant le cercle amical autour du couple.

Quelle orientation nouvelle donnera Dr Andreas Reinicke à son parcours personnel après son retour à Berlin ? Dr Andreas Reinicke voudrait faire tout ce dont il avait été empêché de faire lors de sa carrière diplomatique... et surtout continuer à cultiver l’amitié tuniso-allemande..