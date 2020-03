Un narratoème de Hédi Bouraoui : La couronne vi-rusée

En Chine, le médecin qui l’a déclarée fut arrêté…

Et finalement tué par sa déclaration « insensée ! »

Pourquoi a-t-il eu l’audace d’annoncer le pouvoir

De la Couronne dans un pays totalement totalitaire ?

Bouclé par-devant… par-derrière… il aurait dû se taire

Fermer son crachoir ne servant même pas au débonnaire !

Soudain ceux qui ont osé critiquer le retard de la Nation

Pour intervenir et arrêter à temps cette Folie meurtrière

Ne faisaient que constater… Mais ils furent vite emprisonnés

Torturés… En réalité, le Virus fut transmis par des chauves-souris

Cette Couronne / Folie caractérisée s’est vite propagée

Comme un feu aux poudre, infectant de quartier en quartier

De ville en ville… de région en région… de pays en pays…

De Continent en Continent… sans le moindre désir de s’arrêter !

Elle ne fait qu’à sa tête… et personne ne peut lui imposer la défaite !

Alors les spéculations ont commencé d’abord sur les marchés

Sur ce que l’on a mangé disant que les Chinois se gorgeaient…

De chiens… de chats… puis des cargos d’avion chargés

De porcs leur ont été expédiés… d’Europe… d’Amérique…

Puis le bruit se répandit : la Virusée a été fabriquée en laboratoires

Lieux privilégiés de toutes les spéculations de biens et de déboires

Enfin furent dénoncés Capitalisme prédateur et Globalisation

Ouvrant grand portes et frontières et abolir toute protection !

Le Monde s’est réveillé par cette Virusée tellement funeste

Qui, au lieu de donner un air de vie, a semé peur et dure peste

Alors, on imposa « le confinement » loin d’être naturel aux humains

Aux animaux, aux plantes pas toujours prêts à se passer d’air

« Une distance sociale », deux mètres entre interlocuteurs… au moins

Se laver souvent les mains… et plus de bisettes ni d’accolades !

La fermeture des restaurants, cafés, commerces, rassemblements…

Sauf pour s’alimenter… se soigner… et ne pas se ruer aux urgences

Prenez toutes les précautions pour vous, pour autrui, de jour et de nuit

En un clin d’œil, plus de victuailles aux étagères… tout est raflé

Certains ont acheté d’énormes quantités de papier hygiénique…

Puis le gel sanitaire est revendu dix fois plus cher par Amazone

La Bourse s’écroule, les gouvernements déclarent la guerre…

Et viennent au secours des démunis, des entreprises, des chômeurs…

Les spéculateurs s’entrainent aux nouveaux jeux des enchères

La vente en ligne fait un tabac monstre… Amazone embauche

Plus de 15 000 personnes… les petits commerces meurent à petit feu

On ne jubile plus dans l’inconnu… mais ce qui est sûr et certain…

Le monde d’avant la Virusée ne sera plus le même après lendemain

Personne encore ne pourra calculer les conséquences ni les effets

Les Chefs d’État ont déclaré la guerre à cette Virusée planétaire

Ennemi à abattre sans férir… mais cet infecteur s’est mis à rire

Pas la peine de creuser des tranchées pour vous protéger comme

La seconde guerre mondiale… Virusée apparaît et disparaît…

Comme lui souffle cette Folie meurtrière sans distinction de barrière !

La Couronne Virusée n’en fait qu’à sa tête, bouleversant toutes…

Les habitudes… les us et les coutumes… le monde et sa façon de vivre

Et de mourir… Et elle semble gagner sur tous les terrains de l’économie

Comme chez les humains de toutes les nationalités, croyances / obédiences

Les valeurs planétaires sont chamboulées… Tout est remis en cause…

De l’ordre établi aux échanges en liberté… Aux rentrées et sorties…

Des frontières qui vont sans doute, bientôt, et surtout se rétablir…

Ce que l’on n’a pas obtenu avant… On va le percevoir à présent !

Le confinement permet de nous replier sur nous-mêmes pour nous protéger

Tout en signalant haut et fort notre vulnérabilité … embarquées toutes et

Tous… Grands et petits… Âgé(e)s et jeunes… Riches et pauvres dans…

Le même bateau de la déveine… nous confrontant tous à notre Humanité !

Les projets fumeux d’aller habiter la planète Mars… de croire cloner…

Les humains pour espérer vivre éternellement… Vaine chimère marquant

Les limites de l’intelligence humaine… Ainsi toutes les certitudes s’écroulent

Tas de pierres tel tremblement de terre nous éclairant de sa lumière destructive

À rebâtir la Modestie… le visage et des traits humbles face à la vie

COVID 19, contraction datée / linguistique identitaire de Corona Virus

Disease fut plus effective qu’aux décontractions infectieuses planétaires

Petit à petit, le repliement chez soi sensé renforcer les liens familiaux…

S’est retrouvé en création de « violence faite aux enfants » et ailleurs

Un petit réconfort nous est venu au Canada… la mise au point / presse

De notre Premier Ministre nous donnant des directives suggérées par

Les médecins, les savants complètement dévoués à tester et à soigner…

Tout le pays leur est reconnaissant… de même pour les autorités provinciales

Pendant que nous suivons avec anxiété tout ce chambardement vital

Les amandiers en fleurs se lovent en leur futurs fruits en Méditerranée

La fleur d’oranger embaume l’atmosphère de gaîté lumineuse et…

Nous incite à nous réjouir des changements à venir qui pourront peut-être

Sauver la planète en produisant moins de pollution… en remédiant…

Aux changements climatiques et autres dommages faits à la Nature

Naturante qui ne pardonne pas à nos excès de sa spoliation honteuse

Peut-être nous faudra-t-il revenir à cette Nature et lui demander…

Pardon de l’avoir maltraitée ? Et faisons, en sorte de lui revenir cœurs

Et âme, esprit et énergie et lui rendre les honneurs mérités de jadis

Hédi Bouraoui,

Université York, Toronto, Ont. Canada