Abdennaceur Karoui: Les mesures nécessaires pour vaincre le Coronavirus

L'article publié par M. Slaheddine Sellami « COVID-19: Les mesures à prendre pour sauver des vies » est excellent. Les mesures qu’il a suggérées sont claires et bien organisées. Leur application méthodique, sans délais, a bien des chances de donner des résultats. Cependant, je voudrais ajouter des conseils importants:

1) Appliquer la distanciation sociale d’une façon systématique et rigoureuse. Il est donc nécessaire que chacun rappelle à son voisin de garder une distance de séparation, d’au moins deux mètres. Malheureusement, on ne voit pas ça dans les reportages télévisés. En plus il faut éternuer ou tousser dans le coude et non dans la main, car on a tendance à mettre sa main sur la bouche ou le nez, qui dans ce cas devient un vecteur du virus.

2) Fermer immédiatement et hermétiquement toutes les frontières.

3) Développer des zones autonomes isolées pour traiter les malades, et éviter la contamination inter-régionale. Sinon le combat deviendra plus difficile, plus long, et bien plus coûteux.

4) Les agents servant le public doivent être protégés par des rideaux de plastic, plexiglass,… pour éviter la contamination. Les bureaux en service doivent être nettoyés chaque jour, et si possible décontaminés aux rayons Ultra-Violets (UV). Les banques aussi doivent décontaminer à l’UV l’argent en transit.

5) Décontaminer quotidiennement les hôpitaux, entrepôts alimentaires, foyers,… La stérilisation par lumière ultraviolette (UV) doit se faire pour le matériel médical, sans oublier les surfaces touchées par le publique tels que les poignées de portes.

6) Pour remédier au manque de moyens dans les hôpitaux, l’UV peut être utilisé pour recycler le matériel et outils normalement jetable. Le matériel hautement contaminé doit être incinéré.

7) Si possible utiliser l’UV pour désinfecter l’extérieur des produits alimentaires (à la production et la livraison), les paquets, les habits, et toute surface exposée ou touchées par des individus. Le quart du temps alloué au travail doit être dédié au nettoyage des lieux publics. Ce virus peut survivre plusieurs jours sur une surface lisse, telle que plastique, acier inoxydable,… et 24 heures sur un carton.

8) Veiller à ce que l’eau reste non seulement propre, mais aussi biologiquement saine. Le traitement par UV est le seul moyen efficace pour décontaminer l’eau des micro- et nano-organismes. La filtration n’est pas du tout efficace contre le Corona virus qui a une taille de 120 nanomètres. Uniquement les membranes d’ultrafiltration dont les pores sont de 10 à 100 nanomètres peuvent retenir ce virus. Cependant, ces systèmes sont très chers et leur rendement sont extrêmement bas, donc inefficaces, voire inutiles. Par contre, l’UV, dans le spectre 0.207-0.240 micron, décompose instantanément les molécules des matériaux biologiques exposées à cette lumière. De plus la méthode UV est peu chère donc économique et productive. Par ailleurs, à un stade avancé de l’épidémie, il faudrait arrêter d’utiliser les eaux usées dans l’agriculture.

Sur le plan organisationnel et mobilisation de la société et les institutions pour contenir l’épidémie, le rôle des autorités est primordial. Les gouverneurs doivent guider, encourager l’initiative personnelle, veiller sur l’ordre publique, supporter financièrement les nouvelles initiatives, impliquer les banques, remonter le moral des citoyens,… En même temps, le travail sur terrain doit être fait par tous les jeunes. Sans trop attendre le gouvernement, les citoyens doivent inventer leur mode de participation à l’effort national. Mais, pour faciliter cette ambiance collaborative, il va falloir aider la formation d’associations de professionnels et de volontaires; par exemple, des associations:

a) De médecins (dentistes et autres). Ils offriront aux hôpitaux leurs stocks de matériel de protection et outils. Aidés par un corps paramédical, ces médecins pourront utiliser leurs appareils de stérilisation pour stériliser le matériel utilisé dans les hôpitaux. Ils peuvent collecter des lits et des draps pour les hôpitaux,…

b) D’hôteliers, pour transformer une partie de leurs hôtels en hôpitaux,

c) De transporteurs, pour transporter les malades dans leur voitures personnelles. Des normes de propretés spécifiées par le Ministère de la Santé aideraient l’aménagement de minibus en petites ambulances,

d) D’entrepreneurs pour construire de nouveaux hôpitaux (des tentes médicales et des baraques propres),

e) Des industriels, pour produire le matériel sanitaire et médical qui d’habitude est importé,…

f) Des marchands et distributeurs qui vendront leur stocks à l’état, et aideront dans la distribution…

Aujourd’hui, plus que jamais, il est devenu nécessaire d’aider l’entreprise privée et l’initiative personnelle pour éviter que les autorités ne deviennent débordées. Il faut former des leaders parmi les jeunes pour conduire efficacement un effort de volontariat. Pour que ces volontaires ne s’infectent pas ou ne transmettent pas la contagion éventuelle, les autorités doivent veiller à ce que tout le monde travaille dans les conditions sanitaires nécessaires, qu’il faudra concevoir et implémenter.

Pour éviter le collapse de l’économie Tunisienne, il faudra développer rapidement les lois et les structures qui permettront le travail à distance. Les institutions doivent protéger leurs informations pour permettre à leurs employés de travailler à distance, sans mettre à risque l’institution. Il faudra amender les lois pour clarifier que tout abus par des employés travaillant à distance sera puni. Chaque institution développera une structure pour le travail et le contrôle à distance et emploiera/développera des softwares similaire à ZOOM, SLAC, LaunchPad,... Mais pour que le travail à distance fonctionne bien, il faudra renforcer au maximum la cyber sécurité.

Dans les circonstances actuelles, uniquement les producteurs et distributeurs des produits alimentaires, produits médicaux,... seront autorisés à travailler sur terrain avec de nouvelles instructions et dispositions pour éviter la contamination des produits. Tous les autres citoyens travailleront à distance. L’éducation et son administration doivent se faire à distance, de façon la plus sérieuse et la plus conséquente. Pour que les élèves prennent au sérieux l’enseignement en ligne et qu’ils soient disciplinés, ils doivent être informés que les examens décisifs se feront à la fin de l’année en salles d’examen.

Pour garantir l’hygiène alimentaire, il est nécessaire que les grandes surfaces établissent:

a) des systèmes de livraison « porte-à-porte », ou les transporteurs sont formés pour garantir la propreté, et

b) des protocoles sanitaires pour manier les produits sans les contaminer. Le militaire pourrait éventuellement livrer la nourriture.

Il faudra instruire et aider les mass-média pour informer, éduquer, et guider le peuple vers une autodiscipline stricte, et responsable. Cet effort exceptionnel doit se faire d’une façon continue, intelligente, attirante, et motivante pour éviter le stress. Des spécialistes hautement qualifiés et des psychologues doivent donc être impliqués dans de tels programmes. Ces programmes doivent soutenir le moral des citoyens, car beaucoup de la classe moyenne et parmi les pauvres vont souffrir par cette crise, le confinement, la mort de membre(s) de leur famille, l’érosion financière, et pas mal d’autres sources de stress, qui peuvent engendrer des maladies mentales.

Ceci dit, la bataille ne sera gagnée que par une discipline parfaite appliquée par chaque citoyen.

Abdennaceur Karoui

Professeur de Physique et des Sciences de Matériaux à l’Université de la Caroline du Nord aux USA.