Qui est Abdennaceur Karoui

Abdennaceur est Professeur de Physique et des Sciences de Matériaux à l’Université de la Caroline du Nord aux USA. Il a travaillé 15 ans à l’Université de Tunis, et 25 ans à l’Université de Caroline du Nord où il enseigne et fait la recherche sur les matériaux électroniques, les nanosenseurs d’agents biochimiques, les composants électroniques quantiques, et la physique des ordinateurs quantiques.

Abdennaceur a obtenu un doctorat de physique de la Faculté des Sciences de Tunis, dont la partie expérimentale a été faite à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en Belgique, dans le prestigieux centre de recherche IMEC. Il a aussi obtenu un doctorat des sciences de matériaux de l’Université de Caroline du Nord au département des Sciences des Matériaux et Engineering, un des départements les plus avancés dans sa catégorie.

En 1980, Abdennaceur a démarré sa recherche en photovoltaïque à la Faculté des Sciences de Tunis sous l’égide du Programme National de l’Energie Solaire (PNR Solaire). Il a conduit des recherches sur les cellules et les matériaux solaires. A l’université de Pierre et Marie Curie, Abdennaceur a contribué au développement de cellules solaires en couches minces. A IMEC, il a développé des travaux pionniers de fabrication de cellules photovoltaïques par sérigraphie, une technologie qui est aujourd’hui utilisée par toute l’industrie pour fabriquer les cellules solaires. En Tunisie, il a monté un programme de recherche sur les matériaux solaires et cellules à base de silicium polycristallin. Ensuite, il a dirigé le département de recherche de Physique et des Energies Renouvelables, à l’institut de recherche de Borj-Cedria.

Aux Etats-Unis, Abdennaceur a conçu puis établi trois initiatives institutionnelles de recherche, et a conduit des recherches de pointe dans ces cadres. Il a aussi participé dans plusieurs projets de recherche avancés. Il a fait plusieurs découvertes sur les matériaux électroniques, les nanomatériaux et l’information quantique. Il a reçu plusieurs prix et reconnaissances pour ses travaux scientifiques.

Abdennaceur est actuellement membre de plusieurs associations scientifiques et comités. Entre autre, il est actif dans la dissémination de la science et des nouvelles technologies dans les domaines des énergies alternatives, les technologies de conservations, et la soutenabilité des ressources.