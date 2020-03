Passer en mode télé-travail : la fédération nationale du Numérique trace la voie

(Communiqué) Suite à une réunion tenue le mardi 17 mars entre la Fédération nationale du Numérique/UTICA et le ministère des Technologies, et considérant la situation actuelle du Covid-19 en Tunisie et son impact sur la santé de nos collaborateurs et la sécurité de nos entreprises, il a été convenu ce qui suit:

• Nous incitons les entreprises de tous secteurs et particulièrement du secteur du numérique, dont le type d’activité le permet, à passer le plus tôt possible en mode Télé-travail. Un Observatoire des Entreprises numériques qui passent à ce mode a été alors immédiatement lancé par la Fédération.

• Par anticipation des risques de congestion des réseaux suite au passage progressif ou brusque de plusieurs entreprises au travail à distance, la Fédération demande immédiatement aux Opérateurs télécom et fournisseurs de services Internet d’augmenter les Capacités réseaux et les débits mis à disposition des citoyens et des entreprises. Pour cela, une réunion regroupant le Ministère des Technologies et la Fédération avec les Opérateurs Télécom et les Fournisseurs d’accès Internet est décidée pour aujourd’hui Mercredi 18 Mars.

• Nous sensibilisons les entreprises à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place les systèmes de sécurité informatiques nécessaires qui accompagnent ce Télétravail. Pour cela la Fédération met à disposition des entreprises –pour celles qui le souhaitent- un Référentiel des sociétés spécialisées pouvant accompagner techniquement ce passage en télétravail.

• En cette période exceptionnelle et délicate pour tous, nous appelons tout Usager d’internet, qu’il soit membre de famille, acteur indépendant ou tout citoyen, à prioriser son usage d’internet en évitant les téléchargements et autre usage inutile et non prioritaire le jour, qui risque de congestionner les réseaux et empêcher les étudiants de suivre leurs cours à distance ou les employés d’entreprises à travailler à distance.

La Fédération Nationale du Numérique recommande par ailleurs à tous les tunisiens d’utiliser le plus possible les moyens digitaux, de chez soi, pour éviter les contacts physiques et respecter la distanciation recommandée (Services et contenus en ligne, paiements en ligne…). Pour cela elle met à disposition des tunisiens et dés le Jeudi 19 Mars un Référentiel des services en ligne de tous types qui pourront être utiles pour nos citoyens dans les moments difficiles d’isolement chez soi.

Fédération Nationale du Numérique /UTICA

Le Bureau Exécutif