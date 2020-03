La Tunisie s’achemine vers un confinement total : quelles règles respecter et comment s’occuper utilement ?

Le couvre-feu nocturne en vigueur depuis mercredi en Tunisie aura servi de pré-rodage. Il a cependant démontré ses limites, avec ces bousculades dans les transports publics et ces afflux massifs vers les commerces alimentaires et autres services. Sans respect de la distanciation recommandée, et observance du minimum de déplacement, il va falloir passer à l’ultime : le confinement total.

Le président Kaïs Saied ne l’exclut pas et semble l’envisager sérieusement. Si aucune proclamation officielle n’en est pas encore faite, il serait toujours utile de s’y préparer, au cas où… A trois niveaux au moins : l’approvisionnement, le respect des règles et l’occupation utile du temps à domicile.

Sans stockage massif qui nuit à la trésorerie du ménage et crée la pénurie, il convient d’estimer les besoins nécessaires et de les acquérir en quantités raisonnables, en veillant particulièrement à la bonne conservation des produits périssables. Les règles de congélation / décongélation sont importantes à suivre.

Les interdictions et les dérogations possibles

Les règles générales confinement seront sans doute précisées par les autorités tunisiennes. En France, comme en Italie ou en Espagne, elles s’établissent comme suit :

« Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour :

• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n'est pas possible

• Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés

• Se rendre auprès d'un professionnel de santé

• Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières

• Faire de l'exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.

En France, une attestation est à remplir pour chaque déplacement. Elle peut être imprimée, remplie en ligne et enregistrée sur son téléphone ou rédigée sur papier libre.

S’occuper utilement

Les Tunisiens, à l’instar des Européens et des Marocains dans la même condition, vont changer de mode de vie, découvrir leur véritable univers familial et personnel. Ils auront à s’organiser pour vivre cette expérience et en profiter, mais aussi, aménager leur télétravail.

Il y a d’abord les loisirs simples à domicile (lecture, jardinage si possible, sport en salle, jeux, vidéo, télé, etc.).

Il s’agit également de s’occuper des enfants et les occuper. Outre l’aspect ludique (jeux, etc.), il y a aussi le rattrapage scolaire, les cours à domicile ou en télé-enseignement, les exercices, la lecture et autres.

Le télétravail à partir du domicile à ses règles. Convenir avec l’employeur, les collègues et les clients d’horaires précis, s’y consacrer, loin du chahut des enfants, se donner des objectifs quotidiens et les remplir. L’envoi d’un mail de prise de service, le matin, et d’un autre récapitulatif, le soir, tiendra lieu de pointage. Rester connecté, joignable par téléphone, email, et autres modes sera nécessaire.

Mais, c’est aussi le moment idéal pour réfléchir à un projet d’avenir et de bien le préparer. Qu’il s’agisse d’un projet personnel (mariage, formation à suivre, nouvelle orientation à sa vie, etc.) ou professionnel (développer ses activités, se lancer dans un nouveau business, etc.), le répit qu’offre cette quatorzaine, et sa quiétude, favorise une réflexion sereine et approfondie.

Dans chaque crise, il y a une opportunité. Il faut savoir la saisir.

Taoufik Habaieb