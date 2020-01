Une première en Tunisie: la Startup The Landlord (Album Photos)

Fondée il y a peine quelques mois par le jeune Farouk Ben Achour, (IHEC Carthage, Westminster Business School, Londres), la société The Landlord a obtenu en septembre dernier le label Startup Act, décerné par l’Etat aux entreprises innovantes et à fort potentiel de développement.

The Landlord offre un service de conciergerie all inclusive pour les propriétaires désireux de louer leur bien immobilier sans les contraintes d-un bail classique. L'entreprise prend le logement en gestion et le met sur le marché de la location de courte durée. Elle s’occupe de la création des annonces, des photos professionnelles, des check-in et check-out 24H/24 et 7j/7 ainsi que du nettoyage et du réapprovisionnement.

The Landlord c’est aussi une plateforme de réservation (www.property.thelandlord.tn) qui propose des logements de qualité (villas et appartements), entièrement équipés et bien situés. En pleine expansion, le parc de la jeune startup se compose actuellement de 32 biens situés principalement en banlieue nord de Tunis et à Hammamet. Des projets sont en cours de réalisation pour Kelibia, Haouaria et Raf Raf. L’objectif pour les prochaines années est d’acquérir des biens en gestion dans le reste du territoire national et en particulier dans les villes à fort potentiel touristique.

The Landlord a pour politique de gérer directement et rigoureusement les logements qui se trouvent sur son site de réservations, ce qui constitue un gage de qualité pour les voyageurs désireux de passer un agréable séjour dans notre pays.