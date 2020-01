Pourquoi le chef de la diplomatie indienne, Jaishankar, viendra à Tunis ce mercredi

Le nouveau chef de la diplomatie indienne, Subrahmanyam Jaishankar, a choisi le Niger et la Tunisie, les deux pays membres (non-permanents) du conseil de Sécurité de l’ONU, pour son premier déplacement sur le continent africain. Ce voyage africain, le premier depuis sa nomination le 30 mai dernier, à la tête du ministère des Affaires étrangères, s’inscrit certes dans un cadre bilatéral, mais sans doute aussi, en relation avec les intérêts que l’Inde entend promouvoir au sein de l’ONU et notamment son conseil de Sécurité. Sous la direction du puissant Premier ministre Narendra Modi, l’Inde postule à un siège non-permanent pour le mandat 2021 – 2022, et ne cesse de plaider pour y occuper un siège permanent.

Comment agit l’Inde en force de stabilité dans la région

Officiellement, le ministre Jaishankar, viendra inaugurer un centre de TICS, financé par son pays et implanté au Pôle technologique d’El Ghazala, et s’entretenir avec les nouveaux dirigeants tunisiens. Les consultations politiques sur le contexte international, la situation dans le sous-continent indien d’un côté, et au Moyen-Orient et en Libye, d’un autre côté, seront suivies avec attention. « Nous sommes un pouvoir de stabilité », avait tout récemment déclaré S. Jaishankar. Ses interlocuteurs tunisiens seront intéressés de connaître le rôle que l’Inde entend entreprendre notamment au sujet de la situation en Syrie, en Irak et en Libye, ainsi que dans l’apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, d’un côté et avec l’Iran, d’un autre côté. Tout comme la lutte contre le terrorisme sévissant dans le Sahel africain. La position indienne sur la question palestinienne, marquée il y a quelques années par un attachement au principe de deux états, avec Jérusalem comme capitale de la Palestine retient particulièrement l’attention quant à sa réaffirmation ou son « réaménagement ».

Diplomate de carrière (près de 40 ans aux Affaires étrangères), S. Jaishankar, 65 ans, est également un homme politique et un parlementaire de premier plan, proche du premier ministre Narendra Modi. Ancien ambassadeur notamment aux Etats-Unis d’Amérique, puis en Chine, il devait se consacrer après son départ à la retraite à une activité de conseil au sein du groupe Tata Sons. Membre du parti Bharatiya Janata il a été élu membre du Parlement indien au Rajya Sabha en juillet dernier.

A la recherche d’une coopération bilatérale plus effective

C’est la deuxième visite d’un chef de la diplomatie indienne en Tunisie depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, il y a plus de 60 ans. Elle intervient à la veille de la célébration le 26 janvier de la fête nationale indienne. La première avait eu lieu en 2014. De son côté, Khemaies Jihanoui, alors ministre tunisien des Affaires étrangères, avait présidé avec son homologue indienne, Sushma Swaraj, à New Delhi, fin octobre 2017, la 12e session de la commission mixte tuniso-indienne, tenue pour la première fois au niveau des ministres des Affaires étrangères. Plus qu’un traditionnel procès-verbal de réunion, les résultats de cette réunion ont été consignés dans une plateforme intégrée de coopération globale, couvrant divers domaines.

Tout récemment à la Raisina Dialogue, cette conférence multilatérale annuelle qui se tient à New Delhi (14-16 janvier 2020), le ministre Jaishankar avait annoncé son déplacement à Niamey et Tunis, soulignant une relance des relations entre l’Inde et le continent africain. La troisième session du Forum Inde Afrique, organisé en octobre 2015, avait apporté une impulsion substantielle bénéficiant à nombre de pays subsahariens, notamment ceux anglophones et de l’Afrique de l’Est où se résident nombre de communautés d’origine indienne.

T.H.