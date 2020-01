Habib Jemli fait ses adieux politiques : « Je clos cette expérience éprouvante avec la fierté du devoir accompli et la conscience tranquille »

Sans plus attendre, Habib Jemli prend congé de ses équipes et fait ses adieux politiques à tous, après avoir tenté sans réussir à obtenir l’investiture du parlement. S'il a réservé ses premiers propos au chef de l'Etat, rencontré samedi matin, il a rendu publique dès dimanche après-midi sa lettre de départ. « Je clos cette expérience éprouvante, écrit-il dans un message posté sur sa page Facebook, avec la fierté de celui qui a œuvré avec dévouement et au loyauté au service de la patrie. Je reprends ma vie privée, la conscience tranquille, et l’âme sereine, demeurant pleinement confiant en un avenir meilleur pour la Tunisie et son peuple, fondé sur la liberté, l’équité, le progrès et l’essor. »

En préambule, et après avoir remercié tous ceux qui lui ont apporté son soutien et les jeunes qui ont œuvré à ses côtés, n’a pas manqué de souligner en termes à peine voilés la mission quasi-impossible qui a été la sienne. « J’ai tenu, cependant, écrit-il, à faire aboutir le processus jusqu’à la présentation du gouvernement devant l’ARP, dans un contexte difficile, jusque-là inédit, et sans tenir compte de considérations, ni personnelles, ni politiques. »

Tenant une ligne très réservée, Jemli ne va pas à la confidence et se refuse à distiller des révélations, pourtant utiles à connaître, quant aux différentes péripéties de « cette expérience ». Se résout-il à tourner définitivement la page, renoncer à jamais à la politique et retourner cultiver ses oliviers dans le Kairouannais et à Sidi Bouzid ? C’est ce qu’affirment ses proches, soulignant que « la parenthèse est fermée. »