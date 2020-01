Abdelwahab Mahjoub n’est plus : une immense perte pour l’enseignement et la sauvegarde du patrimoine

Plusieurs de ses proches et de ses amis ont annoncé, ce matin, sur les réseaux sociaux la disparition subite et cruelle de Abdelwaheb Mahjoub, brillant enseignant-chercheur de psychosociologie à l’Université de Tunis puis à l’université Al Manar et président charismatique de l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tébourba. Toute la ville de Tébourba, les associations tunisiennes de défense du patrimoine, les amoureux du patrimoine, ses amis, ses collègues de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, où il a contribué à la formation de plusieurs générations d’étudiants, sont sous le choc. Son départ est une immense perte pour l’enseignement et la recherche, pour le patrimoine et pour Tébourba qu'il chérissait par-dessus tout.

Homme-orchestre, Abdelwaheb Mahjoub a montré toutes les facettes de son grand talent et en a fait profiter sa ville natale et l’université tunisienne.

Le cher disparu a milité, pendant plusieurs décennies, sans relâche pour la sauvegarde de la Médina de Tébourba et la valorisation de son patrimoine monumental, archéologique, naturel et immatériel, bravant l’incurie et l’incompétence des bureaucrates. Son rêve était de faire de l’Eglise Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue de Tébourba, qui abrite la Bibliothèque publique, un beau musée local et il s’est longuement battu pour ce faire. Conciliant son amour pour le patrimoine et pour la recherche, il a organisé en mars dernier, la première session d’un grand colloque scientifique sur la Medjerda qu’il voulait bisannuel. Son « Approche psychosociale des traumatismes de guerre chez les enfants et les adolescents palestiniens » est à la fois une étude scientifique et sa manière de soutenir la résistance palestinienne.

Une autre corde fait partie de son arc : le développement avec ses frères et sœurs des Moulins Mahjoub qui exportent de l’huile « bio » dans plusieurs pays.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde son infinie miséricorde et l'accueille dans son éternel paradis !

Habib Mellakh

Président de l’Association la Manouba pour les Monuments et la Culture