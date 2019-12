L'Association Talents Tunisiens Unis (TTU) tient son forum à Dubaï

L’Association Talents Tunisiens Unis, TTU, a organisé son 3e Forum sur «la transformation et l'innovation par les technologies disruptives dans la région MENA». L'événement s'est déroulé à Dubaï sous le patronage du "Tunisian Business Council" de Dubaï et des Emirats du Nord ,et a été accueilli par le Rochester Institute of Technology (RIT).

L'événement a réuni des experts en technologies numériques, des entrepreneurs, des start-uppers, des représentants des universités et des membres de l'association TTU de divers pays de différents continents.

Le forum a été marqué par le très haut niveau d'orateurs principaux et de panélistes, des participants issus de jeunes leaders de classe mondiale ,et de talents tunisiens.

M. Nejib Zaafrania ouvert le forum en présentant l'association TTU, sa vision et sa mission au public. Il a également souligné l'objectif de l'événement.

Le premier discours d'ouverture a été prononcé par le Dr Youssef Al Assaaf, président de‘Rochester Institute of Technology’ (RIT) de Dubaï, qui s'est concentré sur le rôle que les universités jouent pour préparer les étudiants à l'industrie, en introduisant l'innovation et les nouvelles technologies dans les programmes universitaires. Son Excellence le Dr Essa Bastaki, président de l'Université de Dubaï a partagé le même point de vue de Dr Youssef Al Assaaf, ajoutant que les nouvelles technologies sont une tendance, les universités doivent donc investir davantage dans la science et la connaissance. Il a également souligné que l'éducation à l'innovation disruptive repose sur la création d'une éducation disruptive. Les deux présidents d'université ont couvert les thèmes de l'impact de l'innovation et des nouvelles technologies et des emplois futurs, et sur où nous en sommespour l'innovation liée à l'éducation.

L'événement a vu la présence de Melissa Sassi, IBM Start-Up Program Manager et IBMZ Influencer qui est venue des États-Unis pour participer au forum en tant que conférencière d'honneur. Au cours de son discours, Melissa s'est concentrée sur l'autonomisation des entrepreneurs en démarrage à travers la technologie et l'accélération des affaires.

Le programme du 3ème forum TTU comprenait également 3 panels de discussion. Le premier portait sur les technologies disruptive (IA, IoT, Big Data) et le second sur la ‘Fintech, les Blockchains et la Cyber sécurité’. Certains orateurs de diverses industries clés ont pris part aux tables rondes où ils ont échangé leurs points de vue sur les technologies disruptives et l'innovation et sur la manière d'aborder la partie sécurité de celles-ci. Le rôle essentiel des institutions gouvernementales et des régulateurs dans la mise en place d'un écosystème, de cadre de réglementations a également été l'un des principaux sujets traités par les panélistes. «La culture du changement est très importante pour remplacer la transformation», a commenté Mme Diane R. Maurice, conseillère en services bancaires et financiers, aux États-Unis.

Le troisième et dernier panel comprenait de brillants jeunes entrepreneurs tunisiens et des fondateurs de start-up qui ont présenté leurs projets, partagé leurs expériences et souligné le parcours et les défis des entrepreneurs.

«Je suis très fier et heureux de voir de jeunes talents tunisiens conduire l'avenir de la révolution numérique et s'attaquer à l'impact de la transformation numérique et de l'innovation sur nos vies. Cela est certainement conforme à la stratégie du TTU visant à créer une plate-forme durable pour attirer, développer et encadrer les meilleurs talents tunisiens et leaders visionnaires», a déclaré M. Nejib Zaafrani, président du TTU, sur les résultats du forum.