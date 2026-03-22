Le fenugrec ou helba: Une graine ancestrale aux vertus multiples

Par Ridha Bergaoui - En Tunisie, le fenugrec, plus connu sous le nom de «helba حلبة», est cultivé soit comme foin riche en protéines, excellent fourrage pour l’alimentation animale, soit comme graine alimentaire riche en protéines, à la fois épice très parfumée, très utilisée en cuisine, et comme plante médicinale pour ses multiples vertus pour la santé. Dans le présent article, nous traiterons uniquement de la graine de fenugrec.

Histoire du fenugrec

Le fenugrec, helba «الحلبة» en arabe, est scientifiquement désigné par « Trigonella foenumgraecum » (Trigonella allusion à la forme en triangle des graines et foenumgraecum ou foin grec du fait de l’utilisation par les Grecs de cette plante comme foin destiné aux animaux).

Le fenugrec est une plante annuelle herbacée, légumineuse de la famille des Fabacées. Sa tige peut atteindre environ un mètre de hauteur. Les feuilles se composent de trois folioles, les petites fleurs, blanches ou jaunâtres, se transforment en gousses étroites contenant une dizaine à une vingtaine de petites graines, de couleur entre le jaune doré et le brun clair, qui dégagent un parfum légèrement amer caractéristique. L’histoire du fenugrec remonte à plusieurs millénaires. Ses graines étaient utilisées en Mésopotamie et en Égypte ancienne, il y a plus de 4 000 ans avant notre ère, tant pour l’alimentation que pour des usages rituels et médicinaux. En Égypte, il servait aussi dans les processus d’embaumement, et dans le monde grécoromain, des médecins comme Hippocrate l’ont mentionné pour ses vertus thérapeutiques. En Asie du Sud, notamment en Inde, le fenugrec occupe une place importante dans la médecine traditionnelle (l’Ayurveda), où il est prescrit pour soutenir la digestion et l’équilibre métabolique. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il s’est intégré aux pratiques culinaires et médicinales populaires, souvent associé à des remèdes pour faciliter la lactation ou apaiser des troubles digestifs.

La culture du fenugrec s’est aujourd’hui étendue aux zones tempérées et subtropicales des cinq continents, particulièrement dans les pays où les conditions climatiques et édaphiques lui sont favorables. Bien adapté aux climats semi-arides, le fenugrec se cultive plus particulièrement dans des régions où les étés sont chauds et les précipitations modérées. Il tolère des sols pauvres et des conditions souvent difficiles, ce qui en fait une ressource intéressante dans les systèmes agricoles vulnérables à la sécheresse.

L’Inde demeure de loin le principal pays producteur, concentrant une part écrasante de la production mondiale. La culture y est intégrée à des systèmes agricoles locaux, souvent associée à d’autres légumineuses ou céréales dans des rotations. D’autres pays comme l’Égypte, le Maroc, la Turquie, le Pakistan et certains pays méditerranéens cultivent également le fenugrec, bien que leurs volumes de production soient plus modestes.

Composition et différents usages du fenugrec

Les graines du fenugrec contiennent en moyenne des protéines (30%), des glucides (20%) et des lipides (10%), des fibres alimentaires, des sels minéraux (phosphore, fer, soufre, acide nicotinique, magnésium, calcium) et des vitamines (A, B1, C). Biochimiquement, des composés comme la trigonelline, des saponines stéroïdiques, des flavonoïdes, des mucilages, des huiles essentielles et des traces de résine. Tous ces composés confèrent au fenugrec un profil riche, varié et spécifique qui explique l’usage fréquent de ces petites graines en cuisine et en médecine traditionnelle populaire.

• En alimentation

Dans de nombreuses traditions culinaires, le fenugrec est employé surtout comme épice. En Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud, les graines grillées ou moulues entrent dans la composition de mélanges d’épices très utilisés. Au MoyenOrient et en Afrique du Nord, les graines de fenugrec sont parfois ajoutées aux mélanges d’épices. Elles peuvent parfumer des ragoûts, des sauces ou même des pains, apportant une note légèrement amère et aromatique qui relève les préparations. Les graines germées sont excellentes consommées en salade. Du fait de son puissant parfum, le fenugrec se marie très bien avec les féculents (pâtes, pomme de terre…), il est souvent associé à d'autres épices (cumin et coriandre, notamment) pour relever des sauces surtout pour poissons et fruits de mer. En Tunisie, le helba est bien connu dans les cuisines familiales et populaires. On l’utilise dans certains mélanges d’épices pour assaisonner des plats mijotés ou des soupes. Il entre parfois dans la composition de pains traditionnels et on en fait même une «assida» de fenugrec. Dans la bsissa également on utilise, dans certaines régions, le fenugrec en mélange avec les autres graines torréfiées (blé ou orge) et diverses épices. Ce mélange riche en nutriments est très apprécié et représente un mets nutritif et bon pour la santé.

Le fenugrec est également utilisé dans les industries agroalimentaires pour ses qualités aromatiques et fonctionnelles. Entières ou moulues, elles servent à aromatiser le fromage, entrent dans la composition de mélanges d’épices, de sauces et de produits transformés, où elles apportent une saveur légèrement amère et typée. Grâce à leur richesse en mucilages, elles peuvent aussi être valorisées comme agents épaississants ou stabilisants naturels, notamment dans les soupes, sauces et produits diététiques.

• En médecine populaire

Les usages du fenugrec en médecine populaire sont nombreux. Il est traditionnellement associé à la régulation du métabolisme du glucose et la gestion du diabète. Les fibres et certains composés bioactifs peuvent contribuer à moduler les niveaux de cholestérol et à soutenir le transit intestinal. Chez les femmes qui allaitent, le fenugrec est susceptible de favoriser la sécrétion de lait. Les mucilages expliquent l’effet épaississant des décoctions et leur usage traditionnel comme adoucissant pour les muqueuses digestives et pour apaiser certains troubles digestifs, réduire les ballonnements ou soutenir l’appétit. Il a la capacité de favoriser une sensation de satiété ou à moduler l’absorption de certains nutriments. Les graines peuvent être utilisées sous différentes formes : graines entières nature, trempées dans l’eau ou grillées et poudre légèrement torréfiées de graines moulues. On consomme les graines, on en fait une infusion au fenugrec ou une soupe épaisse souvent consommée en boisson tonique le matin, valorisée pour ses effets stimulants et réchauffants.

En Tunisie, le fenugrec jouit souvent d’une image largement positive dans l’imaginaire populaire. Profondément ancrée dans les pratiques alimentaires et médicinales traditionnelles, cette graine est réputée pour ses vertus thérapeutiques supposées. Pour de nombreux consommateurs, boire chaque matin un verre de jus de fenugrec avant d’aller au travail est un véritable rituel santé, perçu comme un geste préventif contre diverses affections, en particulier hivernales. Cette pratique est courante aussi bien dans les marchés hebdomadaires que dans les villes, où des vendeurs ambulants proposent, à prix modique, une boisson à base de graines de fenugrec moulues, appréciée pour son goût légèrement amer.

• Autres usages

En dehors des usages alimentaires et traditionnels, le fenugrec suscite aujourd’hui l’intérêt dans l’industrie cosmétique pour des soins pour la peau et les cheveux, visant à renforcer l’hydratation, apporter de la brillance ou nourrir les tissus. Ces applications tirent parti des propriétés antioxydantes et nutritives des composés contenus dans les graines. Dans le secteur pharmaceutique et nutraceutique, des extraits standardisés sont intégrés à des compléments alimentaires destinés à soutenir la digestion, l’équilibre métabolique ou les défenses antioxydantes. La diosgénine du fenugrec est utilisée comme précurseur industriel dans la synthèse de stéroïdes ou d’agents bioactifs complexes. Les mucilages ont également un potentiel biotechnologique, notamment comme agents épaississants ou émulsifiants dans l’agroalimentaire, la formulation de produits de soins ou même des applications techniques spécifiques. Le fenugrec est utilisé depuis l’Antiquité dans l’alimentation du cheval, principalement pour ses propriétés aromatiques et appétentes. Il est souvent intégré, en faibles quantités, dans certaines formulations d’aliments composés afin de stimuler l’ingestion, notamment chez les chevaux difficiles, convalescents ou soumis à un stress alimentaire. Son arôme puissant et son goût caractéristique permettent de masquer des ingrédients moins appétissants et d’améliorer l’acceptabilité globale des rations. Bien que le fenugrec apporte aussi des fibres, des protéines et divers composés bioactifs, son apport nutritionnel direct reste secondaire chez le cheval. Son usage relève avant tout d’un rôle d’exhausteur de saveur et de soutien de l’appétit, à condition de respecter des doses modérées afin d’éviter toute perturbation digestive ou rejet olfactif.

Des inconvénients du fenugrec

Les bienfaits santé potentiels du fenugrec, présentés précédemment, doivent être considérés avec prudence. Les preuves scientifiques valides pour beaucoup d’effets revendiqués restent limitées. Par ailleurs, la consommation de fenugrec peut provoquer des réactions allergiques, en particulier chez des personnes sensibles aux légumineuses. Il existe aussi des interactions possibles avec certains médicaments, notamment ceux qui influencent la glycémie ou la coagulation sanguine. Chez les femmes enceintes, l’usage du fenugrec en quantité thérapeutique n’est généralement pas recommandé en raison de risques potentiels de stimulation utérine. Il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant d’entamer une utilisation régulière ou à fortes doses du fenugrec. Par ailleurs, une consommation fréquente de fenugrec peut entraîner l’apparition d’une odeur corporelle particulièrement désagréable. Cette odeur est liée principalement à certains composés soufrés et à la trigonelline, qui sont éliminés par la sueur et peuvent produire une odeur forte, inoffensive sur le plan sanitaire, mais socialement gênante, surtout en été et dans les transports publics. Pour en limiter l’intensité, il est conseillé de réduire les quantités consommées et d’éviter une prise quotidienne prolongée. Le mode de préparation joue également un rôle : le fenugrec bien torréfié, trempé puis infusé, dégage généralement moins d’odeur que la poudre crue. Une bonne hydratation aide à diluer l’élimination des composés responsables, tandis que l’association avec des ingrédients aromatiques comme le citron, la menthe ou le gingembre peut atténuer les effets olfactifs. Enfin, certains consommateurs réservent le helba aux saisons fraîches ou évitent sa consommation avant des situations sociales sensibles, la modération restant la solution la plus efficace.

Il semble que la sélection variétale peut apporter la solution à ce problème d’odeur désagréable. En effet, il existe des différences entre les variétés de fenugrec, certaines dégageant une odeur corporelle moins marquée après consommation. Ces variations sont liées à la composition chimique des graines, notamment à des teneurs plus faibles en composés aromatiques responsables de l’odeur caractéristique. Ces variétés sont souvent recherchées pour l’industrie agroalimentaire et nutraceutique, où l’acceptabilité sensorielle est un critère important. Toutefois, en Tunisie, les variétés cultivées sont le plus souvent des types locaux non sélectionnés pour cet aspect, et l’intensité de l’odeur dépend aussi fortement des quantités consommées et du métabolisme individuel.

Perspectives en Tunisie

Le fenugrec ou helba est une plante aux multiples facettes, ancrée dans l’histoire des civilisations tout en restant d’actualité dans des pratiques culinaires, sanitaires, agricoles et culturelles.

En l’état des données disponibles, la Tunisie ne semble pas pleinement autosuffisante pour la filière des graines de fenugrec consommées comme condiments ou utilisées pour des extraits aromatiques pour l’industrie. Une production nationale locale de graines de fenugrec existe, mais alors que certaines quantités sont exportées, une partie des besoins est couverte par des importations (de l’Égypte, la Syrie, l’Inde…) intégrées dans le commerce des condiments.

Les perspectives pour la filière des graines de fenugrec sont prometteuses. D’une part, la demande locale est soutenue, portée par la consommation traditionnelle et l’intérêt croissant pour les plantes aromatiques et médicinales, tant dans l’alimentation que dans les produits de santé naturels. D’autre part, sur le plan commercial, il existe un potentiel d’exportation vers les pays de la région et au-delà, en particulier si la qualité des graines est améliorée et si des normes de traçabilité et de certification sont mises en place.

Sur le plan agronomique, diversifier les variétés en privilégiant celles à haut rendement et à profil aromatique stable peut renforcer l’attractivité de la culture pour les agriculteurs, tout en s’inscrivant dans des rotations culturales bénéfiques pour les sols.

Enfin, l’intégration du fenugrec dans des circuits agroalimentaires innovants (produits transformés, condiments, extraits fonctionnels ou ingrédients naturels pour l’industrie) ouvre des débouchés à valeur ajoutée qui dépassent largement la simple commercialisation de graines brutes.

Pour que ces perspectives se concrétisent, il est nécessaire de structurer la production et de mieux répondre aux marchés nationaux et internationaux. Un appui institutionnel en matière de recherche, de vulgarisation et d’accès aux marchés demeure essentiel pour le développement et la promotion de la filière.

Ridha Bergaoui





