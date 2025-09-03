Français
News - 03.09.2025

La soirée folklorique du Festival international de Carthage 2025 (Album photos)

La soirée folklorique du Festival international de Carthage 2025, tenue le 11 août au Théâtre antique, a réuni dix troupes venues du Sénégal, de Serbie, d’Inde, d’Irak, de Libye, du Burkina Faso, de Tunisie, d’Égypte, d’Algérie et de Palestine. Dans une ambiance festive et chaleureuse, chaque délégation a célébré son patrimoine à travers la danse, la musique et les costumes traditionnels, offrant au public un voyage haut en couleurs entre rythmes africains, sonorités orientales et danses collectives. Au-delà du spectacle, l’événement a porté un message d’unité et de fraternité, illustrant la richesse des cultures et leur capacité à dialoguer et s’entrelacer sur la scène carthaginoise.

