Décès de l’ancien mufti de la Tunisie, Hamda Saïed

Neuvième mufti de la République tunisienne pendant deux ans et demi (2013 -2016), Cheikh Hamda Saïed est décédé à l’âge de 85 ans. Né à Béni Khiar (Nabeul), le 10 juin 1940, il avait été sorti de sa retraite à l’âge de 72 ans, le 6 juillet 2013, par Moncef Marzouki, alors président de la République provisoire, pour succéder au mufti Cheikh Othman Battikh, limogé. Il ne restera en fonction que deux ans et demi, puisqu’après l’accession de Béji Caïd Essebsi à la présidence de la République le 31 décembre 2014, Cheikh Battikh sera rétabli dans ses fonctions.

Docteur en théologie, Cheikh Hamda Saïed a rempli une longue carrière d’enseignant et de chercheur, entrecoupée d’un mandat de membre de la Chambre des députés (1984 –1989), sur la liste de l’ex-RCD. Après la révolution, les fidèles de la mosquée du marché de Béni Khiar l’ont empressé de monter au minbar et d’assurer l’imamat, puis il a été porté à la présidence de l’association coranique régionale.

Allah Yerhamou.




