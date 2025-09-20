Dr Béchir Gueddana:Une vie au service de la profession médicale et de la santé des Tunisiens

C’est avec une profonde tristesse que le monde médical tunisien a appris le décès du Dr Béchir Gueddana, survenu le 18 août 2025. Médecin respecté, connu pour son intégrité et son humanisme, il fut le fondateur et premier secrétaire général du Syndicat tunisien des médecins libéraux (Stml). Il a consacré sa vie à la défense de la profession médicale, au renforcement du système de santé tunisien et au bien-être de ses concitoyens. Sa disparition laisse un grand vide, mais son héritage intellectuel, humain et institutionnel perdure.

Médecin de terrain au service des siens

Étudiant militant, médecin de formation et membre de la société civile engagé, Dr Béchir Gueddana s’est imposé comme l’une des grandes voix de la médecine tunisienne. Sa compétence reconnue, alliée à une rigueur morale inébranlable, a marqué durablement le paysage sanitaire national. Au début de sa carrière, il exerça dans les dispensaires du Grand Tunis, où il acquit une connaissance fine des réalités sanitaires et sociales des quartiers populaires. Cette expérience de terrain a façonné son approche profondément humaine de la médecine et l’a convaincu de la nécessité d’une organisation collective de la profession.

Dr Béchir Gueddana était avant tout un médecin de terrain. Il exerçait à El Ouardia, où il recevait chaque jour ses patients avec rigueur, écoute et humanité. Son professionnalisme, son empathie, sa disponibilité et sa bienveillance étaient salués aussi bien par ses confrères que par les familles qu’il accompagnait depuis des décennies.

Un réformateur actif pour une médecine solidaire

Il a présidé le Collectif des professionnels de la santé ainsi que l’Association générale des médecins de Tunisie, où il joua un rôle clé dans les débats sur les grandes orientations de la santé publique et la place du médecin dans la société tunisienne. Au sein de cette dernière, il a organisé les Journées Naceur Haddad. Ces journées ont rendu hommage au Dr Naceur Haddad, pionnier de la médecine sociale en Tunisie, connu pour son approche profondément humaine des problèmes de santé. En assumant cette mission, le Dr Béchir Gueddana a su rassembler plusieurs générations de praticiens autour d’une vision commune : celle d’une médecine solidaire, ancrée dans la dignité du patient et dans la responsabilité citoyenne.

Sur le plan humanitaire, il s’est distingué par son engagement au-delà des frontières nationales. Il a ainsi organisé et accompagné une livraison d’aide médicale au peuple irakien après la première guerre du Golfe, marquant son attachement aux valeurs de solidarité internationale.

Cofondateur de la Cnam et artisan d’une réforme historique

L’un des apports majeurs du Dr Béchir Gueddana fut sa participation à la fondation de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) en 2004, dont il fut l’un des principaux concepteurs et architectes. Visionnaire, il comprit très tôt que l’avenir du système de santé tunisien passait par la mise en place d’un régime d’assurance maladie universel, capable d’unifier les multiples caisses existantes et d’assurer une meilleure équité entre les citoyens. Sa contribution a porté autant sur la conception du modèle que sur la négociation entre l’État, les praticiens et les partenaires sociaux, dans un climat souvent marqué par des tensions et des résistances.

La Cnam, en devenant le pilier du financement de la santé en Tunisie, demeure l’une des réalisations les plus structurantes auxquelles le Dr Béchir Gueddana a contribué, et témoigne de sa vision à long terme d’un système de santé moderne, équitable et durable.

Défenseur des médecins libéraux et bâtisseur d’un syndicat structuré

Visionnaire courageux et stratège, le Dr Béchir Gueddana fut un acteur central dans la création et le rayonnement du Stml en 1981 dans un climat politique où l’Etat opérait pour empêcher la formation de nouveaux syndicats, y compris en exerçant pressions et menaces. À une époque où la profession médicale libérale manquait de représentation organisée, il a posé les bases d’un syndicat moderne, démocratique et structuré.

Sous son impulsion, le Stml a fédéré les médecins libéraux autour de revendications légitimes : amélioration des conditions d’exercice, reconnaissance professionnelle, défense des droits sociaux et contribution active aux grandes réformes de santé. Il a été le précurseur des autres syndicats dans le domaine de la santé.

Une vie ancrée dans la culture, la transmission et la mémoire

Homme de culture, passionné de théâtre et de musique, observateur attentif de la société tunisienne, il voyait dans les débats d’idées une prolongation naturelle de son engagement citoyen. Reconnaissant envers le Lycée Alaoui, qui avait largement contribué à sa formation, il s’est impliqué activement dans l’association des anciens élèves, participant à des activités bénévoles destinées à stimuler la curiosité culturelle et historique des jeunes générations.

Marié et père de trois enfants, il transmettait à sa famille comme à ses étudiants et confrères les valeurs d’honnêteté, de dignité et de service.

Un héritage vivant

Le Dr Béchir Gueddana restera dans les mémoires comme un bâtisseur, un visionnaire et un humaniste engagé. En conjuguant médecine, engagement syndical, réforme institutionnelle et sens du service public, il a tracé une voie pour les futures générations de praticiens.

