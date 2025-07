In Memorium : Hommage au Professeure Ahlem Belhadj

Par Drs Fatma Charfi, Asma Bouden et Rym Ghachem - La pédopsychiatrie tunisienne a été secouée le 11 mars 2023 par la disparition du Professeure Ahlem Belhadj à l’âge de 58 ans après un long combat contre la maladie. Ahlem Belhadj a marqué tous ses disciples et ses pairs par son militantisme et son dévouement constant pour la santé mentale des enfants et des adolescents, mais aussi pour toutes les autres causes pour lesquelles elle s’est investie. Ahlem Belhadj était aussi une syndicaliste, une féministe, une militante de gauche, et une grande humaniste.

Après avoir exercé plusieurs années au service de pédopsychiatrie de l’hôpital Razi avec feu le Professeur Mohamed Halayem, Ahlem Belhadj a fondé le 3eservice de pédopsychiatrie hospitalo-universitaire de Tunisie, à l’hôpital Mongi Slim en 2012. En tant que clinicienne, elle s’est intéressée au début de sa carrière aux troubles du spectre de l’autisme et a participé à plusieurs travaux de recherches en collaboration avec les généticiens[1–3]. Elle a mis en place dans les deux services où elle a travaillé une unité de jour d’évaluation multidisciplinaire des enfants avec TSA. Sa sensibilité clinique avec son background psychanalytique ont fait d’elle une excellente clinicienne proche des enfants et des familles et un exemple de savoir-faire et de savoir-être pour les jeunes pédopsychiatres en formation. Durant son parcours, elle s’est aussi beaucoup investie auprès des enfants et des adolescents victimes de violences. Elle a introduit l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) chez l’enfant dans son service de pédopsychiatrie comme thérapie destinées aux enfants victimes de traumatismes, et au cours de ces dernières années, elle a œuvré pour doter le service d’une unité « trauma et résilience », pour l’évaluation et la prise en charge spécialisée des enfants et des adolescents victimes de traumatismes. Elle a en outre participé avec son équipe à plusieurs travaux de recherche sur cette thématique[4,5].

En tant qu’enseignante, elle était très engagée à la faculté de médecine de Tunis. Elle a participé activement aux enseignements du premier au troisième cycle et a renforcé l’enseignement de la pédopsychiatrie dans le cursus médical de base. Elle a en outre activement participé à la création du diplôme universitaire « Périnatalité et Développement » en 2010, dont elle a assuré la coordination pendant plusieurs années, pour développer la psychiatrie périnatale, encore balbutiante en Tunisie, sujet qui lui tenait à cœur. Ahlem Belhadj s’est beaucoup impliquée dans la formation des résidents en pédopsychiatrie et a été très active pour l’organisation de séminaires et de colloques. Son ouvrage « Le langage en question » publié par le Centre de publication universitaire était destiné aux médecins et résidents en formation[6].

Le Professeur Belhadj a fait connaître la discipline et a fait rayonner la pédopsychiatrie par ses multiples engagements entant que consultante ou experte auprès de plusieurs ministères et organismes non gouvernementaux. Elle a été également l’une des fondatrices de la société tunisienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (STPEA), dont elle a assuré la présidence ces deux dernières années. Travailler en équipe était son atout majeur, elle arrivait à faire participer le plus grand nombre de collègues et à engager une dynamique de groupe pour faire avancer les projets. Ainsi, un partenariat entre la STPEA et le ministère de l’Education d’une part et le ministère de la Femme, l’Enfance et la Famille d’autre part, ont été récemment réalisés pour une meilleure intégration des enfants autistes dans les jardins d’enfant et les écoles. Un guide pour l’accompagnement des enfants autistes dans les jardins d’enfant a été élaboré dans ce sens pour la mise en œuvre de ce dernier projet.

Ahlem Belhadj était une féministe engagée, elle a consacré sa vie à la défense des droits des femmes à travers son engagement au sein de l’Association tunisienne des femmes démocrates, dont elle a été présidente à deux reprises. Elle a dénoncé l’injustice et les inégalités auxquelles les femmes étaient confrontées. Elle a œuvré pour les droits sexuels et reproductifs. Etant psychiatre avant d’être pédopsychiatre, elle a assuré l’écoute et l’accompagnement des femmes victimes de violence pendant plusieurs décennies. Elle a été une des actrices dans le plaidoyer qui a conduit à la promulgation en2017 de la loi organique relative à la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Elle a participé à la formation des professionnels des différents secteurs pour l’application de cette loi. Riche de son expérience en tant que pédopsychiatre pour la prise en charge des enfants victimes, mais aussi de son engagement dans la société civile, elle est devenue incontournable dans les commissions chargées dans la lutte contre la violence au niveau national. Elle a de ce fait participé à l’élaboration de plusieurs rapports nationaux et de modules de formation, qui sont les références en la matière[7–9]. Durant sa carrière, elle a travaillé avec détermination pour la mise en place de politiques publiques pour la prévention, la protection et la prise en charge multisectorielle des victimes de violences.

Ahlem Belhadj a également été une syndicaliste chevronnée, elle a intégré l’Union générale tunisienne du travail dès son résidanat, après avoir été active au sein de l’Union générale des étudiants tunisiens. Elle a assuré plusieurs fonctions au sein du syndicat des médecins, médecins dentaires et pharmaciens hospitalo-universitaires. En 2019, elle fut élue secrétaire générale, elle s’est impliquée avec énergie pour défendre le secteur de la santé publique et les conditions de travail dans les hôpitaux.

Ahlem Belhadj a été une source d’inspiration pour ses élèves et pour ceux et celles qui l’ont connu. Elle a toujours travaillé avec passion et persévérance, elle a su relever les obstacles pour mener ses projets. Son engagement pour la pédopsychiatrie tunisienne et pour la cause des plus vulnérables restera gravé dans nos mémoires.

Elle restera un modèle pour les générations futures.

