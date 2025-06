La soirée tuisiennene à Rome : une belle réussite

À travers la musique, la poésie, la gastronomie, la mode et même le théâtre, la soirée tunisienne organisée jeudi soir à la résidence de l'ambassadeur de Tunisie à Rome a connu un franc succès. Elle a offert aux convives de voyager au cœur de l’âme tunisienne, dans toute sa diversité, sa profondeur et sa modernité.

Après le succès de la première édition, organisée le 28 juin 2024 et largement saluée tant par les médias que par les nombreux retours positifs des participants, l’Ambassade de la République Tunisienne en Italie, sous l’égide de l'ambassadeur Mourad Bourehla, et en partenariat avec la représentation de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) en Italie, ont été à l'oeuvre pour cette deuxième édition.

Il s'agit de :

• romouvoir la destination touristique tunisienne et de soutenir la saison touristique en cours;

• valoriser la richesse du patrimoine culturel et artistique tunisien à travers ses multiples expressions (cuisine, musique, haute couture...);

• tisser des liens économiques et de promouvoir l’huile d’olive tunisienne conditionnée et médaillée.

Placée sous le signe de l’amitié et de l’excellence des relations tuniso-italiennes, cette soirée fut bien plus qu’un événement culturel : elle a constitué un pont vivant entre les deux pays avec un hommage vibrant à ce qui les unit — la Méditerranée, les échanges humains, la richesse de leurs patrimoines et de leurs cultures, mais aussi une même sensibilité pour la création, l’art et le goût. Le programme, éclectique et raffiné, a permis aux convives de vivre une immersion sensorielle et émotionnelle inédite, incluant:

• Des prestations musicales raffinées, assurées par le groupe tunisien Tesnime Trio, dirigé par Khaled Ben Yahia, et par le spectacle italien Dalle Due Lune du Maestro Damiano Giuranna;

• Un défilé de mode haute couture mettant en lumière des créations tunisiennes mêlant tradition et contemporanéité, signées par le styliste Faouzi Naouar;

• Un dîner aux saveurs authentiques de la gastronomie tunisienne, préparé par les chefs Mohamed Ali Abouda, Mounir Arem et Ghassen Ferchichi, mettant à l’honneur la diversité culinaire nationale, avec un accent particulier sur la promotion de l’huile d’olive tunisienne.

Des supports visuels (affiches et vidéos promotionnelles) ont été installés dans l’ensemble de l’espace pour mettre en valeur les atouts exceptionnels de la Tunisie comme destination touristique de premier plan. L’événement a réuni environ 170 invités de haut niveau, parmi lesquels de nombreux représentants du monde gouvernemental et parlementaire, des ambassadeurs accrédités à Rome, ainsi que des Amis de la Tunisie et des représentants des secteurs économique, culturel, médiatique et touristique, notamment des agences de voyage italiennes.

La grande majorité des convives ont chaleureusement salué cette initiative, exprimant leur admiration pour la richesse et la modernité de la culture tunisienne, ainsi que leur conviction quant à la place de la Tunisie comme destination incontournable pour les touristes italiens. Cette soirée a été organisée avec le soutien et le parrainage de plusieurs partenaires engagés:

• La société italienne SPARCO, spécialisée dans l’univers des sports automobiles (F1, F2, F3, WEC, WRC, Indy, IMSA, Nascar, Rally…), implantée en Tunisie depuis 1996, où elle réalise plus de 60 % de sa production mondiale à travers un réseau de 10 usines ;

• La société tunisienne CARTHAGE CROWN, productrice et exportatrice d’huile d’olive extra vierge de haute qualité, lauréate de plusieurs médailles à l’échelle internationale. À cette occasion, chaque invité a reçu un coffret contenant de l’huile d’olive tunisienne primée, symbole du savoir-faire national et de l’excellence de ce produit emblématique

• Le Groupement Interprofessionnel Tunisien des Produits de la Pêche (GIPP), ainsi que la société TUNISIAN TEBOULBA FISH (TTF), spécialisée dans l’élevage et l’exportation de poissons.

Une belle occasion pour mettre en valeur la Tunisie et son patrimoine.