Depolmed: Un programme stratégique d’assainissement contribuant à la dépollution de la Méditerranée et à la préservation des côtes tunisiennes

Depolmed est un programme stratégique pour contribuer à la protection des côtes tunisiennes, dans le cadre d’un engagement collectif en faveur de la sauvegarde de la Méditerranée. Face aux défis environnementaux croissants qui menacent la mer Méditerranée, ce programme a été confié au ministère de l’Environnement, à travers l’Office National de l’Assainissement (ONAS), pour en assurer la mise en œuvre. Ce programme ambitieux, connu sous l’appellation Depolmed, vise à renforcer les infrastructures d’assainissement dans les zones côtières et à réduire la pollution hydrique, qui a un impact négatif sur l’écosystème marin ainsi que sur l’économie locale.

La Méditerranée: une richesse partagée à préserver Le littoral tunisien s’étend sur 1 300 kilomètres et abrite près de 70 % de la population du pays, concentrant également l’essentiel de l’activité touristique et industrielle. Mais cette densité humaine et économique exerce une forte pression sur l’environnement. La mer Méditerranée souffre aujourd’hui d’une dégradation accélérée due à la pollution industrielle, aux eaux usées et aux changements climatiques.

D’où la nécessité d’actions concrètes pour limiter cette pollution, protéger la santé publique, sauvegarder les ressources marines et soutenir les efforts de développement durable.

Qu’est-ce que le programme Depolmed?

Depolmed s’inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la pollution en Méditerranée. Il vise trois grands objectifs: Réduire la pollution causée par les insuffisances des systèmes d’assainissement; Améliorer la qualité de vie des citoyens dans les zones côtières; Renforcer les performances de l’ONAS. Le programme adopte une approche participative et intégrée, impliquant les institutions publiques, les organisations de la société civile et les citoyens.

Un soutien financier international de taille

Le programme bénéficie d’un financement global de 140 millions d’euros, assuré par trois partenaires stratégiques : Agence Française de Développement (AFD): 60 millions d’euros; Banque Européenne d’Investissement (BEI): 69,6 millions d’euros; Union Européenne (UE): 10,4 millions d’euros sous forme de don.

Ces ressources sont mobilisées pour des composantes clés tels que:

• La réhabilitation et l’extension de stations d’épuration côtières afin d’augmenter leur capacité et améliorer la qualité des eaux traitées;

• La réhabilitation des réseaux et stations de pompage pour une collecte sécurisée des eaux usées;

• Le renforcement des capacités techniques et managériales de l’ONAS;

• La mise en œuvre d’un plan de communication national et régional visant à sensibiliser le public à la citoyenneté environnementale.

Un engagement durable au service de la Méditerranée

La phase 1 de ce programme (Depolmed-I) a démarré en 2018 et se poursuivra jusqu’à 2028. À ce jour, des interventions ont été réalisées dans 13 gouvernorats côtiers, avec un taux d’avancement actuel estimé à 60%. Cette première phase marquera une étape décisive dans l’amélioration des services d’assainissement en Tunisie et confirmera l’engagement du pays dans le cadre des conventions régionales pour la protection de la Méditerranée.

La Méditerranée, un patrimoine écologique à protéger ensemble

La mer Méditerranée n’est pas seulement un couloir maritime, c’est l’un des écosystèmes les plus riches au monde, avec plus de 10 000 espèces marines, dont 30 % endémiques. Pourtant, elle subit des pressions croissantes, notamment la pollution la surpêche et une augmentation de la température 20 % plus rapide que la moyenne mondiale.

La protection de ce patrimoine commun ne peut pas se reposer sur un seul pays. Elle constitue une responsabilité collective, et le programme Depolmed reflète l’engagement concret de la Tunisie dans cet effort régional, en faveur d’un partenariat environnemental durable.

Conclusion

Une vision tournée vers l’avenir Depolmed incarne plus qu’un simple projet d’assainissement : il s’agit d’un levier stratégique pour une transition écologique réussie, combinant modernisation des infrastructures, mobilisation citoyenne et solidarité internationale. À travers ce programme, la Tunisie affirme sa volonté de concilier développement et durabilité, en contribuant activement à la sauvegarde d’un bien commun précieux : la mer Méditerranée.

Dans ce cadre, des ateliers techniques seront organisés les 23, 24 et 25 juin 2025 par l’Office National de l’Assainissement. Ces ateliers réuniront l’ensemble des parties prenantes du programme, issues du secteur public, de la société civile, ainsi que des experts en environnement et en communication. L’objectif est d’évaluer l’état d’avancement du programme, d’analyser ses impacts environnementaux positifs et d’aborder les aspects techniques de sa mise en œuvre, afin de renforcer et d’accélérer sa réalisation dans les meilleures conditions.

Télécharger le programme