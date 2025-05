L’ambassadeur Riadh Essid fait ses adieux à la Kasbah

Trois ans et demi après sa nomination, fin décembre 2021, en tant que conseiller diplomatique auprès du chef du Gouvernement, l’ambassadeur Riadh Essid a été admis à faire valoir ses droits à une retraite bien méritée. Sans devant y vaquer, cependant. Un diplomate ne connaît guère de repos. La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri n’a pas manqué à cette occasion de lui rendre un hommage ponctué, saluant ses multiples mérites professionnels et ses hautes valeurs personnelles. Diplomate de carrière, ministre plénipotentiaire hors classe depuis 2017 et Officier dans l’Ordre national du mérite section diplomatie (2020), cet hispaniste, maitrisant plusieurs langues a toujours fait preuve de compétence, d’intégrité et de discrétion. Il sera en poste tour-à-tour à Jakarta, puis Prétoria, avant d’être chargé d’affaires au Cameroun (2005 – 2010). De retour en Tunisie, il sera nommé en 2011, conseiller diplomatique auprès du président de la République par intérim (Foued Mebazaa), puis désigné ambassadeur de Tunisie au Canada, et accrédité également à Cuba.

Entretenant d’excellentes relations avec les autorités des deux pays ainsi que leurs communautés d’affaires, l’ambassadeur Riadh Essid sera très proche des Tunisiens, étudiants, travailleurs et chefs d’entreprise. Sans cesse, il faisait l’aller-retour, au Canada, entre la capitale Ottawa et les provinces, se rendant fréquemment à Montréal mais aussi jusqu’à Vancouver, de l’autre côté du pays. Redoublant d’effort, il soutiendra différentes manifestations économiques, culturelles et sociales, répondant à toute sollicitation. A l’issue de sa mission au Canada, l’ambassadeur Riadh Essid rejoindra le siège du Département à Tunis et sera nommé en 2019 directeur général Amériques, Asie et Océanie où il laisser un excellent souvenir de professionnalisme et de courtoisie. Il ne cherchera pas à repartir en tant que chef de poste à l’étranger à n’importe quel prix et déclinera des propositions qui n’étaient pas à la hauteur de sa compétence, faisant finalement le choix de rester à Tunis. C’est alors qu’il sera sollicité pour rejoindre le cabinet de la cheffe du gouvernement, en décembre 2021, Najla Bouden. Riadh Essid sera maintenu dans ses fonctions par ses successeurs, à la tête de la cellule diplomatique de la Kasbah.

Fin-connaisseur des relations internationales et dossiers diplomatiques, rompu aux dossiers les plus épineux, aussi bien à l’aise dans la coopération bilatérale que multilatérale, imprégné de la coopération financière, il sera un relai essentiel entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence du gouvernement. Riadh Essid a été très apprécié par ses supérieurs, mais aussi ses collègues, ainsi que les missions diplomatiques accréditées à Tunis et les délégations étrangères qui se rendent à la Kasbah. Il sera d’un bon conseil et saura trouver la bonne formulation, recommander la bonne démarche, et faire aboutir au consensus.

Un diplomate de haut niveau qui sera sans doute utile à l’Académie diplomatique internationale pour partager son expérience et poursuivre ses recherches en matière de relations internationales. Point de retraite, donc, Ambassadeur Essid.