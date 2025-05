Décès de Fathi Ennaïfar : l’ingénieur polytechnicien, le poète, et le soufi

Longtemps directeur des services techniques de la Ville de Tunis, et expert, Fathi Ennaïfar, ingénieur polytechnicien (Promotion 1969), s’est éteint mardi 6 mai 2025 à l’âge de 79 ans, à la Marsa. Natif du Bardo en 1945, il avait été admis au Lycée Pierre de Fermat à Toulouse (1964 – 1967) pour préparer les concours aux grandes écoles.

Dans son récent livre « Au cœur de la médina » (Editions Nirvana), son camarade de lycée Salah Darghouth se souvient bien de lui. « Parmi nous il y avait un certain Fathi Ennaifar, écrit-il, un compatriote tunisien, qui contrairement à nous tous, passait l’essentiel de son temps à flâner et passer d’une salle à l’autre. Ce n’était ni pour bavarder, ni pour boire un thé. C’était pour venir donner un coup de main à ceux qui le lui demandaient, face à un problème de mathématiques particulièrement épineux. Il était extrêmement fort mais ne donnait pas l’impression de beaucoup travailler. Il était sympathique, toujours très décontracté, les mains dans les poches, et il était prêt à aider ses camarades. Après les années de prépa à Toulouse, il a intégré l’Ecole Polytechnique, avant de rentrer en Tunisie, rejoindre les rangs de la nouvelle génération de cadres hautement qualifiés pour aider à la relance économique du pays, après l’échec de l’expérience socialisante des années 60. »

Fathi Ennaifar poursuivra une carrière laborieuse. Après la municipalité de Tunis, il sera consultant auprès de bureaux d’études, dirigera une société de promotion immobilière filiale de l’ATB, puis sera expert sollicité par de nombreuses compagnies. Lais, ce n’était-là que la face professionnelle de son parcours brillant.

« On savait Fathi Ennaïfer matheux et polytechnicien, écrivait Aziza Darghouth, dans Leaders, le 28 mai 2018. On l’avait découvert en 2011 poète (à l’occasion de la parution en 2011 de son œuvre « Tribulations levantines » sur le thème du dialogue des cultures) et dessinateur ; et là, nous le découvrons penseur et philosophe, en publiant son livre ‘’Un voyageur dans la tourmente’’ paru en mars 2018. Il a été écrit par Fathi Ennaïfer pour présenter sa lecture de la pensée du célèbre mathématicien et poète persan médiéval, Omar Khayyâm. Connaissant son style, je pouvais m’attendre quelque peu à trouver irrésistibles les envolées autour des quatrains de Khayyâm ‘’tracées avec son compas’’, mais je ne pensais sincèrement pas arriver à avoir une appréhension aussi éclairée sur le rapport mystérieux et insaisissable que j’avais toujours pressenti entre l’auteur des quatrains, le génie des mathématiques, le philosophe, le libre penseur, le soufi, l’auxiliaire de la foi et j’en passe. »

«Fathi Ennaïfer, poursuit Aziza Dargouth, a eu la magie de concilier toutes ces facettes, valsant avec simplicité, sans choquer, comme une caresse, comme une mise à jour de notre culture, une libération de nos convictions refoulées. Sa rationalité chuchote la sagesse, une sagesse qui dégage une image d’un Khayyâm altruiste à souhait, défendant ces vraies valeurs que nous avaient inculqué notre éducation et qui avaient bercé notre tendre enfance, un humaniste dont la profonde piété ne contredit pas, tout au contraire, soutient la beauté, la science, la tolérance, la liberté de penser, et l’amour des gens et de la vie. Lisez ce livre et vous comprendrez pourquoi la Tunisie ne sera jamais emportée par les demeurés obtus.

Merci de tout cœur Fathi Ennaïfer pour nous avoir fait voyager… »

Quel bel hommage, qui trouve tout son sens, aujourd’hui qu’il nous quitte.

Allah Yerhamou.