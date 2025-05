Édito: Face à la drogue

Saison compromise pour les narcotrafiquants, ces marchands de la mort ! La saisie record de drogue opérée par la Garde nationale en avril dernier porte un coup dur au trafic international qui s’emploie à placer la Tunisie sur les routes de transit et de consommation de stupéfiants.

Par son ampleur, ses soubassements et ses ramifications, cette prise est édifiante. Une quantité de1.2 million de comprimés d’ecstasy, substance synthétique redoutable, suffit pour laisser deviner le nombre de consommateurs. Une valeur de 40 millions de dinars souligne les enjeux financiers d’un « marché » en forte croissance, impliquant de multiples intervenants.

Une véritable organisation criminelle transfrontalière sévit avec acharnement. La Tunisie n’est qu’un maillon de toute une chaîne mafieuse allant de l’Afrique jusqu’en Europe, développant à chaque étape une demande de consommation et une offre de produits. Les profits générés sont gigantesques. Les désastres causés sont dramatiques. La drogue, ses réseaux, son argent, et le blanchiment de ses profits, sont le ferment d’une criminalité féroce. L’annonce d’une saisie similaire en Algérie confirme les connexions établies.

Trois enseignements majeurs peuvent être tirés de cette saisie record:

• L’efficacité croissante de la Garde nationale, ainsi que la police et les douanes, qui mobilisent des techniques de renseignement modernes et une grande endurance dans leurs investigations,

• La montée en puissance et la banalisation des drogues de synthèse touchent une jeunesse de plus en plus exposée aux troubles psychiques et à la marginalisation,

• La vulnérabilité croissante de la santé mentale.

Drogues douces, pour commencer, drogues dures en accoutumance: ce sont les jeunes qui sont ciblés les premiers dans les milieux scolaires et universitaires. L’addiction est ravageuse : un avenir compromis, une vie déconstruite, une santé mise en danger. Près d’un demi-million de toxicomanes estimés sont cueillis à la fleur de l’âge, la sève de la nation. Anéantis, déprimés, hallucinants, anxieux, et vulnérables, ils feront défaut au pays. Souvent privés de repères, ils sombrent dans des spirales destructrices aux effets irréversibles sur leur avenir et celui du pays.

Tout se passe souvent non loin de nous, parfois sous nos yeux. Nous nous retrouvons dans l’impuissance d’agir pour sauver un enfant, un proche ou un voisin, dénoncer un dealer, endiguer cette déferlante. Une curieuse loi du silence enveloppe de sa chape un mal envahissant des plus destructeurs d’une nation.

Les efforts des pouvoirs publics sont-ils efficaces ? La stratégie jusqu’ici adoptée repose sur la prévention. Elle est appelée à s’étendre plus largement à la prise en charge des toxicomanes dans les formations hospitalières publiques et des centres spécialisés. Elle s’appuie, surtout, sur la lutte contre les trafics et la consommation, sans mettre au centre les victimes. Seule, pour le moment, l’action menée par les forces de sécurité, conjuguée avec la justice, affiche des résultats significatifs pour endiguer cette progression insidieuse d’un fléau menaçant.

Un changement d’approche est indispensable. S’adosser à l’effort sécuritaire est insuffisant. Tout doit commencer au sein de la famille même pour sensibiliser les enfants, détecter la moindre fragilité auprès des adolescents, voler à leur secours, les conduire vers un médecin pour en parler ensemble, et leur offrir toute la prise en charge nécessaire. A l’école de prendre le relais de la sensibilisation et à la santé publique de fournir l’assistance appropriée. Gouvernance et coordination sont nécessaires.

La lutte contre la drogue ne saurait relever d’un seul ministère. Agir chacun de son côté dispersera les efforts face à une organisation criminelle tentaculaire. Un commandement unifié, des objectifs précis, avec des indicateurs de performance mesurables, et le renforcement de la coopération internationale quotidienne constituent une urgence.

Sauvons notre jeunesse !

Taoufik Habaieb