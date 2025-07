Rana Taha, nouvelle coordonnatrice-résidente des Nations unies en Tunisie

Elle arrive de Nairobi où elle était jusque-là cheffe d’équipe et conseillère principale pour la paix et le développement auprès des Nations unies au Kenya. Rana Taha, originaire de Jordanie, vient de prendre ses nouvelles fonctions de coordonnatrice-résidente des Nations unies en Tunisie. Titulaire d’une maîtrise en relations internationales et politiques publiques de l’Université McMaster, ainsi que d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Jordanie, elle aligne plus de 20 années d’expérience diversifiée au sein des agences, fonds et programmes des Nations unies, ainsi que des missions de maintien de la paix et des missions politiques spéciales.

De 2015 à 2019, elle a exercé plusieurs fonctions au sein des Départements des affaires politiques et de la consolidation de la paix (Dppa) et des opérations de paix (DPO) au siège des Nations unies, où elle a dirigé le programme régional Moyen-Orient/Afrique du Nord pour le maintien de la paix et les missions politiques spéciales.

Mme Taha a précédemment servi dans les missions des Nations unies au Liban (Finul, Unscol) et au Soudan (Minus et Minuad), notamment en tant qu’assistante spéciale et conseillère auprès des représentants successifs du Secrétaire général de 2007 à 2015. De 2003 à 2007, elle a été représentante d’Interpeace et responsable de programme au Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (Unops) dans les territoires palestiniens occupés. Au début de sa carrière, elle a travaillé en tant que chercheuse à l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement en Suisse, de 2001 à 2002.

