Au cœur des entretiens à Madrid, du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti

La célébration du 30ème anniversaire de la conclusion en 1995 du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération tuniso-espagnol, le premier du genre signé avec un pays de l’Union européenne, ainsi que du Processus de Barcelone, valent bien une visite à Madrid du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti. Les entretiens qu’il aura pendant deux jours, les 27 et 28 mars courant, avec son homologue espagnol, M. José Manuel Albares Bueno, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne, ainsi que de hautes personnalités espagnoles sont attendus avec attention. Imprimer un nouvel élan de coopération bilatérale, mais aussi discuter des changements rapides et profonds qui affectent aussi bien l’Europe que la région méditerranéenne et le monde, revêtent un vif intérêt. Les dernières consultations politiques élevées au niveau des Ministres ont eu lieu le 29 avril 2021 à Madrid.

La communauté tunisienne en Espagne compte environ 4544 ressortissants dont 2111 sont des binationaux.

Sur le plan économique, le volume global des échanges commerciaux entre les deux pays au cours des trois dernières années (2022-2023-2024) s’est situé autour d’une moyenne de 6000 millions de dinars par an. En 2024, l’Espagne s’est positionnée comme 4ème client et 4ème fournisseur de la Tunisie parmi les Etats membres de l’Union Européenne (après la France, l’Italie et l’Allemagne). La balance commerciale excédentaire pour la Tunisie a dégagé un taux de couverture de 106,2% en 2024.

Pour ce qui est des investissements, l’Espagne est le 6ème investisseur étranger (4ème parmi les pays membres de l’UE) avec des IDE cumulés de 2480.09 MD. Au total 72 entreprises espagnoles opèrent en Tunisie, essentiellement dans les secteurs des matériaux de construction, de l’agroalimentaire, de la mécanique, de l’hôtellerie et du textile-habillement. Elles génèrent 7781 emplois.

Les flux touristiques demeurent modestes, malgré la proximité géographique et les affinités culturelles et historiques. De 83.871 touristes espagnols reçus en Tunisie en 2010, une chute brutale a été enregistrée pendant de longues années avant que les indicateurs ne se redressent progressivement pour atteindre 32.375 touristes en 2024.

La coopération au développement a, cependant été significative. La Tunisie a été classée comme étant un pays de coopération avancée dans le cadre des Vème et VIème Plans directeurs de la coopération internationale couvrant respectivement les périodes 2018-2021 et 2024-2027.

Un grand effort reste à fournir afin de renforcer les divers aspects de la coopération bilatérale, l'action culturelle et universitaire, etles échanges des groupes de jeunes.