La 10 ème Conférence internationale de Métrologie, à partir du 22 avril 2025 à Hammamet

Par Pr Walid Touayar, président de la CAFMET – Des thématiques essentielles seront au centre de la 10ième conférence internationale de métrologie (CAFMET 2025) qui se tiendra du 22 au 24 avril 2025 à Hammamet. Il s’agit de tous les secteurs d’activité industriel, liés à la santé, l’énergie, la biologie médicale, le transport, le bâtiment, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’accréditation, l’Intelligence Artificielle (IA), etc.

Parallèlement aux travaux, une exposition FORUMESURE, ouverte au public, permettra de rencontrer de nombreux professionnels internationaux qui exposeront leurs activités et les technologies innovantes dans le domaine de la mesure, de l’instrumentation, des étalonnages, des essais et des analyses.

A l'échelle d'un pays, l'ensemble des mesures et des étalons, des plus élaborés aux plus simples, nécessite une surveillance et une gestion de leur conformité. Et pour cela, la mise en place d’une structure officielle répondant aux besoins des industriels et des laboratoires pour coordonner les activités métrologiques, constituent pourtant une évidence. Cette structure officielle nécessaire à tout pays africain, a normalement pour rôle d’accompagner toutes les entreprises pour s’assurer de la conformité de leurs activités et de leurs produits. Tous les des domaines de la métrologie seraient donc couvets par cette structure qui aurait la tâche d’élaborer et de mettre en œuvre les outils permettant d’assurer la traçabilité métrologique des mesurages au système international des unités de mesure (SI).

Aujourd’hui, cette traçabilité métrologique des résultats de mesure et des valeurs de référence est indispensable au fonctionnement de nos laboratoires et de nos industries. Ce n'est pas une fin en soi, mais permet de disposer de résultats fiables et comparables. L’absence de telles structures dans nos pays constitue un frein au développement et nous rend vulnérables face aux obstacles liés aux contraintes normatives et réglementaires imposées dans les échanges commerciaux et pour la protection des consommateurs et de l’environnement.

Cette nécessité de mise en place des structures officielles de métrologie devra s’accompagner d’une réelle formation de compétences locales pour qu’elles puissent se développer et s’enrichir. Ainsi, la métrologie nécessite un niveau d’enseignement et de recherche soutenu pour se perfectionner et progresser. L’intégration de l’enseignement de la métrologie dans les cursus universitaires favorise énormément l’engagement des étudiants en faveur de celle-ci avant d’entrer dans le monde du travail.

Grâce à toutes ses actions d’assistance et de formation, le CAFMET (Comité Africain de Métrologie, https://www.cafmet.com) devenu un réseau international reconnu, continue à diffuser la culture métrologique et à sensibiliser tous les acteurs sur l’importance et le rôle de la métrologie pour le développement durable de nos pays.