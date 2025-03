Une exposition-événement à la Bibliothèque nationale: Le Coran vu d’ailleurs (Album photo)

C’est aussi l’occasion de découvrir le plus ancien mushaf tunisien et de s’imprégner d’un patrimoine en partage.

«Quelle place occupent le Coran et l’Islam dans la pensée philosophique, religieuse et culturelle européenne depuis le Moyen Âge ?» L’interrogation est partagée par de nombreux historiens et chercheurs dans un souci de comprendre l’impact et le rôle du Livre sacré et de repenser la relation entre l’Europe et le monde islamique. Sous le titre de «Le Coran vu d’ailleurs», une magnifique exposition se tient à la Bibliothèque nationale de Tunis (BNT), jusqu’au 30 avril 2025. Elle plonge le visiteur dans ce questionnement, à travers des manuscrits exceptionnels rarement exposés au public, des vidéos et autres supports interactifs.

Historien et directeur de la BNT, le professeur Khaled Kchir souligne l’importance de certaines pièces maîtresses présentées : «Le plus ancien mushaf daté (295 AH/907) et réalisé à Kairouan en khatt kūfī par Fadhl, la gouvernante affranchie du prince aghlabide Abū Ayyūb», et «deux mushaf-s, véritables œuvres d’art d’Ibn Ghattous, d’une famille andalouse de copistes, enlumineurs et doreurs.»

Dès l’entrée de la Bibliothèque nationale, soigneusement habillée, l’exploration commence en un voyage de découverte et de réflexion. Dans une scénographie innovante, comme savent le faire Memia Taktak (Dzeta) et les équipes de la BNT, des manuscrits du Coran parmi les plus anciens que compte la Tunisie et des mushafs de différents volumes et tous de grande valeur sont présentés. La calligraphie est agrémentée de signes décoratifs qui confèrent à ces pièces une valeur artistique précieuse. Dans un parcours d’émerveillement, la visite se poursuit à la découverte d’autres documents tous aussi importants.

Livre sacré de l’Islam, le Coran a été perçu comme une célébration de la raison et de la religion naturelle au temps des Lumières et de chef-d’œuvre littéraire par les romantiques. Sans pour autant échapper à une considération d’ambiguïté. Le regard croisé à travers cette exposition et l’ouvrage qui l’accompagne viennent apporter une série de réponses.

La grande question du pillage au XVIe siècle de magnifiques manuscrits conservés dans des bibliothèques tunisiennes et leur éparpillement depuis lors en Europe, notamment reste d’actualité. Dans le livre discuté à cette occasion, l’historienne Laura Hinrichsen, conservatrice du Musée Lusail à Doha, rapporte avec force détails et témoignages le sac de Tunis et le pillage de ses bibliothèques en 1535, sous l’empereur Habsbourg Charles V et ses armées, puis les assauts de 1573, après la domination des Hafsides par les Ottomans. Par son contenu attractif et ses supports iconogographique modernes interactifs, cette exposition qui s’adresse au grand public saura capter l’intérêt des jeunes et des enfants. Elle offre aussi de multiples dimensions de découverte et d’imprégnation d’un patrimoine historique si riche.

A visiter absolument, et à lire l’ouvrage qui lui a été consacré.