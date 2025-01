Sous les cieux de Boussandel : Une exposition à visiter

Par Hassan Arfaoui - Ouverture ce jeudi 23 janvier de l'exposition de Béchir Boussandel : « Tenté par d'autres soleils » au Centre d’art B7L9, Bhar Lazreg. Elle se poursuivra jusqu'au 30 mars 2025. Le vernissage sera suivi d’un concert exclusif de l’artiste Amaka Jaji, qui présentera son nouvel album "Tidet", à partir de 20h00 sur le rooftop du B7L9.

Première exposition personnelle institutionnelle de l’artiste en Tunisie, cette proposition artistique se déploie dans un équilibre délicat entre engagement esthétique, réflexion environnementale et exploration de l’intime.

L’artiste et ses racines en trait d'union Nord-Sud

Franco-tunisien issu d’une famille originaire de Bizerte, diplômé des Beaux-Arts de Dunkerque, Béchir Boussandel a commencé son parcours artistique par des installations avant de s’orienter vers une peinture libre et inventive. Son œuvre explore les tensions et les échanges entre deux mondes : l’intime et le collectif, le fixe et le mouvant, le passé et le présent.

Ces thématiques trouvent un écho particulier dans cette exposition. Inspiré par le territoire de son enfance, Boussandel insuffle à ses œuvres un dialogue constant avec l’eau, la lumière et le mouvement. Dans son processus créatif, ses toiles sont immergées dans l’eau sur les toits de Bizerte, une pratique qui symbolise le lien organique entre l’artiste et son environnement.

Une exposition au croisement des disciplines

« Tenté par d’autres soleils » réunit des œuvres qui mêlent peinture, verre soufflé, métal et matières organiques. L’exposition est conçue comme une expérience sensorielle où chaque matériau, chaque forme, chaque couleur participe à un récit global.

Au cœur du parcours, une installation monumentale attire immédiatement l’attention. Ancrées au sol, des sculptures en verre soufflé se déploient dans l’espace tels des perchoirs, ornées de silhouettes d’oiseaux en métal – laiton, cuivre et aluminium.

Cette œuvre, à la fois épurée et chargée de sens, questionne les notions d’envol et d’enracinement. Les oiseaux, figures récurrentes dans l’imaginaire collectif, évoquent ici des trajectoires humaines confrontées à des environnements fragiles et imprévisibles.

Le choix des matériaux n’est jamais anodin chez Boussandel. Le verre, avec sa transparence et sa fragilité, devient une métaphore des défis écologiques contemporains, tandis que le métal, robuste mais malléable, traduit la capacité d’adaptation et la résilience.

Une réflexion ouverte sur les enjeux de notre temps

Loin d’être une œuvre uniquement esthétique, cette exposition invite à une réflexion profonde sur des questions actuelles. La mobilité, la précarité et l’impact du consumérisme sur l’environnement sont au cœur du discours de l’artiste. Par le biais de son art, Boussandel interroge la manière dont nous habitons le monde, dont nous interagissons avec notre espace, et surtout, dont nous nous inscrivons dans un équilibre fragile entre nature et urbanité.

Le titre même de l’exposition, « Tenté par d’autres soleils », évoque à la fois une quête d’ailleurs et un besoin de renouvellement. Ces « autres soleils » sont autant d’horizons à explorer que de défis à relever, qu’ils soient personnels ou collectifs.

Remarquable rencontre entre l’artisanat et de l’innovation

L’exposition témoigne également d’une synergie exemplaire entre tradition et innovation. Les oiseaux en Laiton, cuivre et Aluminium ont été réalisées en collaboration avec le Centre de formation aux Arts du Feu de Nabeul, sous la direction de Sofiane Ben Amor. Ce partenariat entre l’artiste et les artisans locaux souligne l’importance du savoir-faire traditionnel dans un contexte contemporain. Le résultat est une œuvre à la fois ancrée dans les pratiques locales et tournée vers des perspectives universelles.

Cette collaboration met en lumière une dimension essentielle du travail de Boussandel: sa capacité à rassembler, à créer des ponts entre disciplines, mais aussi entre générations et cultures.

Un parcours international grandissant

Si cette exposition marque un moment clé pour l’artiste en Tunisie, elle s’inscrit dans une carrière déjà riche d’expériences internationales. Béchir Boussandel a exposé dans des événements prestigieux tels que la Menart Faire à Paris et la Foire d’art contemporain et de design AKAA en 2023. Ses œuvres figurent dans des collections de renom, notamment celles du MACAAL (Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden) à Marrakech, du Musée Deji à Shanghai, et du Ministère de la Culture et de la Jeunesse des Émirats Arabes Unis.

Après son passage au Centre d’art B7L9, l’exposition voyagera au printemps 2025 au Tabari Artspace à Dubaï, confirmant une fois encore la reconnaissance internationale de l’artiste.

Une exposition à découvrir

Pour ceux qui auront la chance de visiter «Tenté par d’autres soleils», le Centre d’art B7L9 offre bien plus qu’un lieu d’exposition: il s'affirme de plus en plus comme un espace de réflexion, de partage et de dialogue. Les œuvres de Béchir Boussandel, à la fois sobres et évocatrices, captivent par leur capacité à parler à tous, au-delà des frontières et des cultures.

À une époque où le rythme effréné du quotidien nous éloigne parfois de l’essentiel, cette exposition nous invite à ralentir, à observer et à réfléchir. Chaque œuvre, chaque installation, est une porte ouverte vers une nouvelle façon de voir le monde.

En se laissant tenter par cet univers unique qu'offre cette belle exposition, chacun pourra trouver une réponse à une question essentielle: que signifie être «tenté par d’autres soleils », et quels chemins cela peut ouvrir dans notre propre existence ?

Hassan Arfaoui