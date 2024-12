La Musaraigne de Boukornine: L’un des plus petits mammifères du monde

Par Zouhaïr Ben Amor - La musaraigne est un mammifère minuscule, réparti dans de nombreuses régions du globe, y compris la Tunisie. Parmi les espaces naturels tunisiens, la montagne du Boukornine, près de Tunis, constitue un habitat privilégié pour ces créatures énigmatiques.

Plusieurs espèces de musaraignes sont identifiées en Afrique du Nord, dont la musaraigne étrusque (Suncus etruscus) aussi nommée le Pachyure.

Le Pachyure étrusque: (du grec pakhus= épais et oura= queue, une queue relativement épaisse) a un corps très allongé, avec une taille mesurant entre 3 et 5,2 cm, queue exclue. Cette dernière mesure entre 2,4 et 3,2 cm. Son poids varie entre 1,3 g et 2,5 g, avec un poids habituellement mesuré de 1,8 g. Les musaraignes possèdent un museau allongé et des vibrisses sensibles, idéales pour détecter leurs proies dans des habitats obscurs ou encombrés, les dents sont totalement blanches, les oreilles sont grandes. Le pelage est gris tirant sur le brun au niveau du dos ce qui leur permet de se camoufler efficacement dans leur environnement naturel. Il habite les milieux ensoleillés herbeux ou rocailleux.

En raison de sa petite taille, ce mammifère possède un métabolisme particulièrement rapide pour maintenir sa température corporelle. Il dispose d’un cœur très musclé et ultra-rapide, ainsi que d’un sang richement oxygéné. Le Suncus etruscus a un rythme cardiaque de 15 à 23 battements par seconde (environ 1 000 battements par minute) et une concentration d’oxygène dans le sang atteignant 24,2 ml pour 100 ml. Pour subvenir à ses besoins énergétiques, il consomme quotidiennement l’équivalent de deux fois son poids en nourriture. Lors de vagues de froid soudaines, il peut entrer en léthargie pendant plusieurs heures pour économiser son énergie. Le Pachyure étrusque est un animal essentiellement nocturne, avec une activité particulièrement intense à l’aube. Agile, il est également un excellent grimpeur, il est actif tout au long de l'année.

Classification scientifique

• Les musaraignes appartiennent à l'ordre des Eulipotyphla: en plus des musaraignes nous retrouvons principalement dans ce groupe les Desmans, les hérissons et les taupes.

• La famille des Soricidés.

Habitat et comportement dans le Boukornine

La montagne du Boukornine offre un environnement idéal pour les musaraignes, grâce à ses sols riches en insectes, ses crevasses rocheuses et ses forêts clairsemées. Elles préfèrent les zones humides et fraîches, mais elles sont aussi capables de survivre dans des habitats plus secs, à condition de trouver des refuges appropriés.

Cycle sexuel et reproduction

Cet animal est généralement solitaire, sauf pendant la saison de reproduction. Les musaraignes ont un cycle sexuel qui reflète leur régime de vie intensive. La saison de reproduction s'étend de mars à septembre dans des climats tempérés comme celui de la Tunisie. Pendant cette période, les femelles peuvent donner naissance à plusieurs portées.

• Maturité sexuelle: Les musaraignes atteignent la maturité sexuelle à l'âge de deux à trois mois. La reproduction est rapide, ce qui compense leur courte espérance de vie, souvent inférieure à deux ans.

• Gestation: La durée de gestation est brève, entre 18 et 28 jours.

• Portée: Une portée comprend généralement de 2 à 10 petits, selon l'espèce et les conditions environnementales.

• Sevrage: Les jeunes musaraignes sont allaitées pendant deux à trois semaines avant de devenir indépendantes.

Régime alimentaire

Les musaraignes sont des carnivores stricts, spécialisés dans la chasse aux petits invertébrés. Leur régime alimentaire comprend :

• Insectes: fourmis, coléoptères, araignées.

• Vers de terre: Une source de protéines essentielle.

• Petits crustacés et escargots: En fonction de leur proximité avec des zones humides.

À Boukornine, la richesse en insectes grâce à la biodiversité locale garantit une alimentation abondante. Les musaraignes sont aussi des prédateurs opportunistes, consommant parfois des œufs d’insectes ou de petits vertébrés comme des amphibiens juvéniles.

Importance écologique

Les musaraignes jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique. En tant que prédateurs d'insectes nuisibles, elles contribuent à la régulation des populations de ces derniers. De plus, elles servent de proies pour des prédateurs plus grands, tels que les rapaces nocturnes et certains reptiles.

Menaces et conservation

Bien que les musaraignes ne soient pas directement menacées, leur survie est liée à la préservation de leur habitat. Les perturbations humaines, telles que la déforestation, les incendies de forêts et l'utilisation excessive de pesticides, peuvent réduire les populations d'insectes et affecter les musaraignes de manière indirecte.

Le parc national de Boukornine offre une certaine protection à ces mammifères grâce à des mesures de conservation écologiques et à la sensibilisation des visiteurs sur l'importance de la biodiversité locale.

Conclusion

La musaraigne de la montagne du Boukornine est un exemple remarquable de la richesse naturelle de la Tunisie. Sa morphologie unique, son mode de vie énergique et son rôle central dans l'écosystème en font un sujet d'étude captivant pour les biologistes et les amateurs de nature. Protéger ces petits mammifères revient à sauvegarder l'équilibre fragile des écosystèmes locaux, assurant ainsi une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature.

Zouhaïr Ben Amor

Dr. En Biologie Marine