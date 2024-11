Il y a dix ans nous quittait Abdelwahab Meddeb : une émouvante commémoration ce mardi à l’IFT

Un mois seulement avant son décès dans la nuit du 4 au 5 novembre 2014 à Paris, l’écrivain, poète et philosophe Abdelwahab Meddeb, confiait à Leaders sa chronique régulière, sous le titre de « Je vote ». D’une voix affaiblie, il nous appelait pour s’enquérir de la bonne transmission de sa chronique et s’assurer qu’aucune malencontreuse coquille n’ait échappé à sa vigilance.

Visiblement fatigué, il était resté très attentif aux élections, accroché à l’espoir de voir son camp démocrate l’emporter, appelant à voter Nidaa, contre Nahda et ses affidés. Son œuvre et sa pensée, d’une portée universelle, n’ont jamais cesser d’inspirer.

Pour commémorer le dixième anniversaire de sa disparition, un hommage lui sera rendu ce mardi soir 5 octobre à l’Institut Français de Tunisie. Des extraits de son œuvre seront lus par la professeure Fawzia Charfi, l’ambassadrice de France Anne Guéguen, et Amel Smaoui. Ces lectures seront suivies par la projection du film Miroirs de Tunis, fruit d'une collaboration artistique entre Meddeb et le réalisateur Raoul Ruiz.

Passionné de littérature française Abdelwahab Meddeb entame des études de Lettres et d’Histoire de l’Art à l’université de la Sorbonne (Paris IV) en 1967.

Depuis 1970, il est romancier, essayiste, scénariste, traducteur et poète. Abdelwahab Meddeb a été directeur éditorial des Editions Sindbad pendant plus de 13 ans (1974 – 1987). En tant que tel, il a aidé à faire connaître les grands classiques du soufisme (Ibn’Arabi, Hallâj, Rûmî etc.) et les plus saillants des auteurs arabes contemporains (Tayeb Salih, Naguib Mahfouz, Sonallah Ibrahim, Adonis, etc.).

A travers près d’ une trentaine d’ouvrages, cet auteur à la “double généalogie” (Islam-Europe), favorise le désenclavement de la référence islamique selon une double visée: afin de lever, d’une part, la méconnaissance des occidentaux qui souvent assimilent l’islam à l’islamisme; afin de réparer, d’autre part, l’oubli des musulmans de la densité et de la complexité de leur legs culturel ; oubli qui les prédisposent à accueillir le message islamiste qui propose une vision réductrice de l’islam, devenu une idéologie des pulsions où le principe de mort terrasse le principe de vie ; où s’éclipse Eros au profit de Thanatos.

Abdelwahab Meddeb, était producteur depuis 1997, sur France Culture et animait tous les vendredis l’émission « Cultures d’Islam ». Entre tradition et modernité, il y décortiquait et interrogeait les enjeux de civilisation de notre temps, en mettant en regard l’Orient et l’Occident, l’Islam et l’Europe.

Un érudit, une conscience éclairée. Il nous manque.

