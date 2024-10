Anis Bennaceur et Matthias Wickenburg réussissent la levée de fonds à New-York de 14 millions de dollars pour leur startup Attention

Que de chemin parcouru depuis Gafsa la ville natale de son père, Kamel, et Mahdia, celle de sa maman, Najoua, avant d’accéder à la première marche d’un prestigieux podium à Wall Street. Une véritable performance de lancement qui ouvre de larges perspectives de développement. Un jeune entrepreneur tunisien Anis Bennaceur vient de réussir avec son associé et collègue à Harvard la levée de fonds à New York d’un montant de 14 millions de dollars, pour leur startup Attention ! Cette levée, menée par Alven, a été marquée par la participation de 645 Ventures, Eniac Ventures, Aglae, Frst et Liquid2.

"Nous avons démarré Attention ! avec l'objectif d'automatiser le travail de vos conversations de vente, et remplir le CRM n'était qu'un début, souligne Anis Bennaceur. Il est très clair pour nous que les équipes de vente n'ont jamais eu une véritable visibilité sur ce qui se passait, et le fait de construire la meilleure intelligence possible et les meilleurs flux de travail pour nos clients les a aidés à générer des millions de dollars en résultat net. Nous avons multiplié par 10 notre chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois et nous sommes impatients de répéter l'exploit au cours de l'année à venir."

Nous ne faisons que commencer

Anis Bennaceur a toujours été un entrepreneur dans l’âme. Déjà au lycée, il montait des projets (audio-visuel, création de jeux informatiques) pour financer ses vacances en Tunisie. Après de brillantes études à l’ESCP-Europe à Paris, et malgré les possibilités qui lui étaient offertes dans le conseil aux entreprises, les fusions-acquisitions, etc., il décida de se lancer dans les start-ups. Il commencé avec l’application Tinder qui à l’époque avait à peine 8 mois d’existence, pour diriger leur marketing en France. Mais ses aspirations étaient de créer sa propre entreprise. L’environnement américain pour les start-ups l’avait toujours attiré. Il se dirigea vers New York, et il créera sa première start-up “Mixer” en 2015 qui lui permit de s’initier au modèle américain. Malgré un potentiel initial important pour Mixer, la crise du COVID freine ses ambitions mais lui fait réaliser les possibilités offertes par le télétravail. Cela lui permit d’imaginer avec un collègue de Harvard, une nouvelle entreprise à New York en 2020 qu’ils ont appelé Attention! Elle utilise des notions d’intelligence artificielle bien avant qu’elle se popularise. Leur première levée de fonds pour Attention! leur permit d’avoir près de 4 millions de dollars de financement.

Au cours de cette période entre 2020 et 2024, il recrute une équipe de développeurs (incluant son jeune frère Walid, spécialisé en intelligence artificielle et cyber-sécurite) ainsi que des commerciaux pour changer d’échelle, et préparer l’accession à la fameuse Series A sur le marché américain avec la levée de près de 14.5 millions de dollars américains.

Walid et Anis Bennaceur ne sont autres que les fils de Kamel Bennaceur (Ecole Polytechnique et Normale Sup, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, 2014, et président de l’organisation mondiale des ingénieurs du pétrole) et de Najoua Khouaja, analyste financière et directrice exécutive de DAMORPHE.