Ultra Mirage El Djérid 2024: Un succès sportif et solidaire en partenariat avec Assurances BIAT

La 8ème édition de l'Ultra Mirage El Djérid (UMED), course d'ultra-trail, qui s'est déroulée du 26 au 29 septembre 2024 à Tozeur, a été marquée par des performances exceptionnelles de ses vainqueurs, consolidant ainsi l'événement comme une manifestation sportive incontournable dans le monde des courses d'endurance.

Avec 290 participants provenant de 24 pays, c'est le Marocain Rachid Mourabity qui a franchi la ligne d'arrivée en premier sur le parcours de 100 km en 8h 52min 55s, démontrant une détermination et une endurance remarquables. Il est suivi par l'Algérien Abdelbasset El Hamel (10h 17min 29s) et le Tunisien Aymen Amri (10h 49min 14s).

Sur la distance de 50 km, c’est le Tunisien Walid Mrad qui a triomphé avec une course exemplaire (03:51:18), incarnant parfaitement l'esprit de dépassement de soi qui caractérise l'Ultra Mirage El Djérid. Il a devancé l'Algérien Wassim Neili (3h 51min 20s) et le Tunisien Mohamed Baratli (4h 2min 21s).

Dans la catégorie féminine de 50Km, la victoire est revenue à la Française Amélie Ginter avec un temps de 5h 10min 39s, devant la Géorgienne Kristina Skupien (5h 42min 13s) et la Tunisienne Cyrine Hrichi (6h 0min 38s). Ces performances ont non seulement captivé le public, mais ont également renforcé la renommée de l'événement sur la scène sportive mondiale. Le succès de cette édition s'est accompagné d'initiatives innovantes, portées par le partenariat stratégique avec Assurances BIAT. Fruit d'une collaboration de longue date, il a non seulement enrichi l'expérience des participants, mais a également eu un impact durable sur la communauté locale de Tozeur. Parmi les actions phares de cette année, Assurances BIAT a invité des femmes artisanes de la région à exposer leurs produits dans l'hôtel où résident les coureurs. Cette initiative a offert l’occasion pour faire connaître leur savoir-faire, tout en valorisant l'artisanat local. Les participants et les visiteurs ont ainsi eu l'occasion d'apprécier des créations uniques, emblématiques de la richesse culturelle et artisanale de la région du Djérid.

En parallèle, Assurances BIAT a poursuivi son engagement en faveur du développement local en finalisant la rénovation et l'équipement de la maison des jeunes de Tozeur. Ce projet, désormais achevé, permettra aux jeunes de la région de bénéficier d'infrastructures modernes et de conditions optimales pour s'épanouir à travers la pratique sportive, ce qui s'inscrit dans la stratégie de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) d‘Assurances BIAT qui vise à renforcer le tissu social local tout en offrant des opportunités concrètes de développement personnel aux jeunes.

Mehdi Masmoudi, Directeur Général d’Assurances BIAT, a souligné l'importance de cette édition en déclarant: «L'Ultra Mirage El Djérid n'est pas qu'une course ; c'est une véritable célébration de la résilience et la solidarité. Cet événement inspire les participants à se surpasser tout en laissant un héritage durable pour la région de Tozeur. En plus de notre soutien à la compétition, nous nous engageons à renforcer notre impact local à travers des actions concrètes, comme la rénovation de la maison des jeunes et la promotion de l'artisanat régional, illustrant notre dévouement envers le développement de la communauté.» Cette 8ème édition a également été marquée par des innovations, tant sur le terrain qu'à travers des plateformes numériques, destinées à enrichir l'expérience des participants. Des dispositifs interactifs ont permis aux coureurs et aux spectateurs de vivre une expérience immersive tout au long de la compétition.

Amir Ben Gacem, organisateur de l'Ultra Mirage El Djérid, a souligné pour sa part: «lors d’édition 2024 de l'Ultra Mirage, une tempête de sable violente nous a obligé à interrompre immédiatement la course pour protéger les participants. Grâce à la technologie des traqueurs que nous avons inclus pour cette 8ème édition, les coureurs ont été localisés en un temps record. Malgré les imprévus inhérents à ce type de course d'ultra-trail, la sécurité des coureurs a été assurée grâce à la collaboration efficace entre les organisateurs, la Garde Nationale et la Protection civile.

Le partenariat entre Assurances BIAT et l'Ultra Mirage El Djérid incarne une alliance fondée sur des valeurs communes telles que la persévérance, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Ensemble, ces deux entités s'efforcent de faire de cet événement non seulement un symbole de réussite et d'excellence sportive, mais également un vecteur de promotion de la Tunisie. En soutenant les initiatives locales, elles contribuent activement au développement des régions intérieures et à la valorisation du riche patrimoine culturel et sportif du pays. Ce partenariat reflète une vision partagée qui allie performance, solidarité et engagement envers les communautés locales, consolidant ainsi l'impact durable de l'Ultra Mirage sur la scène nationale et internationale