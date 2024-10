Epson met en place une nouvelle opération régionale pour favoriser une croissance axée sur le client

La société Seiko Epson Corporation, connue sous le nom d'Epson, a créé Epson Middle East FZCO, également connue sous le nom d'Epson META-CWA, afin de fournir des services aux entreprises et aux consommateurs dans l'une des régions les plus dynamiques au monde pour l'adoption de la technologie. Le démarrage des opérations est prévu en octobre 2024.

Basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, cette nouvelle entité opérationnelle reflète l'immense potentiel que Epson perçoit au Moyen-Orient, en Turquie, en Afrique et en Asie centrale et occidentale (META-CWA).La nouvelle région est dirigée par Neil Colquhoun. En tant que président d'Epson META-CWA, il dirigera un effectif diversifié de plus de 320 personnes, axé sur l'innovation et la collaboration. En mettant l'accent sur la créativité et considération dans ses activités, Epson META-CWA repense les possibilités de la technologie pour les consommateurs, les entreprises et la planète. En s'appuyant sur la qualité de service d'Epson, l'entreprise poursuivra la vente des solutions technologiques de haute qualité d'Epson dans les secteurs de l'impression, de la numérisation, de l'affichage visuel, de la fabrication et du mode de vie dans toute la région grâce à son réseau étendu sur le marché. L'objectif principal est de proposer des solutions personnalisées pour les entreprises à une clientèle en croissance dans des domaines tels que l'éducation, la santé, les services financiers, la construction, le tourisme, l'hôtellerie, la vente au détail et le divertissement.

Au cours des dernières années, Epson a connu une forte croissance de ses ventes dans la région META-CWA, avec des portefeuilles tels que ses solutions éducatives qui ont connu une augmentation de plus de 100% entre l'année fiscale 2022 et l'année fiscale 2023.

La nouvelle entité opérationnelle régionale est dirigée par Neil Colquhoun, président d'Epson META-CWA, qui a passé plus de dix ans dans l'entreprise.

«Chez Epson, nous sommes fiers de ce que nous concevons, fabriquons et livrons. Cette expansion au Moyen-Orient, en Turquie, en Afrique et en Asie centrale et occidentale va au-delà d'une simple expansion commerciale. Elle vise à se connecter aux besoins locaux et à offrir une technologie qui renforce les compétences des individus et des entreprises, tout en préservant la planète et en bâtissant un avenir durable.», souligne M. Colquhoun. «En outre, cette organisation offrira à nos talentueuses équipes sur le terrain encore plus d'opportunités pour soutenir la croissance continue des activités en collaboration avec les partenaires locaux.»

L'objectif principal d'Epson META-CWA est d'assister ses clients dans la réduction de leur empreinte écologique grâce à des technologies durables. Cela en investissant constamment dans des initiatives et des processus qui réduisent son propre impact sur l'environnement. À la fin de l'année 2023, Epson est passé à 100 % d'électricité renouvelable au niveau mondial dans les sites appartenant à Epson. L'objectif d'Epson est de devenir carbone- négatif et d'éliminer l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050.

Compte tenu de sa vaste couverture géographique, Epson META-CWA est l'une des régions les plus diversifiées et les plus dynamiques au sein de l'organisation mondiale d'Epson. Notre stratégie en matière de gestion des ressources humaines est fondée sur responsabilisation et renforcement des compétences de plus de 320 membres de l'équipe dans 80 pays, afin de favoriser l'innovation et l'excellence. Notre engagement est de renforcer les compétences en leadership et de mettre en place un cadre d'amélioration constante dans lequel notre personnel et notre entreprise peuvent réussir.

L'objectif est de garantir une représentation équilibrée et une égalité des chances en matière d'avancement professionnel à tous les niveaux, afin de contribuer à la création d'un lieu de travail plus inclusif. L'équipe dirigeante est composée de 11 nationalités différentes, et près de la moitié des postes de direction de l'organisation sont occupés par des femmes, ce qui reflète l'engagement d'Epson à favoriser la diversité, l'inclusion et la responsabilisation des femmes. Epson META-CWA s'efforce également d'attirer et de cultiver les talents locaux par le biais d'initiatives telles que l'Epson Graduate Programme.