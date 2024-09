Qui succèdera à Mme Nadia Gamha, vice-gouverneur de la Banque centrale de Tunisie

Le nom de son successeur n’est pas encore annoncé. Première femme tunisienne et arabe à occuper le poste de vice-gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, depuis 2018, Mme Nadia Gamha vient de prendre sa retraite.

Titulaire d’une Maîtrise en hautes études commerciales de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales (HEC-Carthage avec prix présidentiel) et d’un Master spécialisé en gestion bancaire délivré par l’Institut de Financement du Développement du Maghreb (prix de major de promotion), elle aligne plus de 36 années d’expérience au sein de l’Institut d’émission.

Depuis son intégration à la Banque Centrale de Tunisie, Mme Nadia Gamha y a gravi tous les échelons et a enchaîné les postes de responsabilité. C’est ainsi qu’elle a dirigé durant 7 ans le département de la supervision bancaire et a été pendant 9 ans la première femme tunisienne chef de cabinet de 3 gouverneurs successifs.

Au cours de sa carrière, elle a eu à contribuer à des projets d’envergure nationale dont notamment le programme de modernisation du secteur bancaire, la refonte du cadre légal et réglementaire régissant l’activité bancaire, le renforcement du cadre opérationnel de la supervision bancaire et la restructuration des banques publiques.

Parallèlement à ses responsabilités managériales, elle a animé divers cycles de formation au profit de la communauté bancaire et est intervenue dans plusieurs séminaires nationaux et internationaux sur la gouvernance, la supervision bancaire et la gestion des risques y compris les risques climatiques. Par ailleurs, elle est membre des organes de gouvernance (conseils d’administration, comité d’audit, comité des risques et comité de gouvernance) de plusieurs institutions nationales et régionales (Autorité de régulation du secteur des assurances, Fonds de garantie des dépôts bancaires, Fonds Monétaire Arabe, programme de financement du commerce arabe, Banque maghrébine d’investissement et de commerce extérieur).

Dans le cadre de ses fonctions de Vice - gouverneur, elle a supervisé l’implémentation du premier plan stratégique de la Banque Centrale 2018-2022 qui comporte une quarantaine de projets structurants. Mme Nadia Gamha est également engagée pour promouvoir l’inclusion financière et faire du digital un levier pour la généralisation de l’accès aux services financiers. Dans ce sens, elle a assuré la vice-présidence du conseil de l’observatoire tunisien de l’inclusion financière et a représenté pendant 3 ans la région MENA au conseil d’administration de l’AFI (Alliance for inclusion). Elle a également représenté la Banque Centrale de Tunisie dans les réunions plénières du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS).