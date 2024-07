Eutelsat Group: Renforcement des relations stratégiques avec la Tunisie dans les technologies de l'information et de la communication

Eutelsat Group a eu l'honneur d'accueillir au sein de son siège parisien Son Excellence Monsieur Nizar Ben Neji, Ministre des Technologies de la Communication de Tunisie, accompagné de SE Monsieur Dhia Khaled, Ambassadeur de la Tunisie en France. Cette visite, marquée par la présence de deux hauts dignitaires tunisiens, souligne l'importance stratégique des relations entre la Tunisie et la France dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Accueillis par Eva Berneke, PDG d'Eutelsat Group, et Cyril Dujardin, Directeur de la Business Unit Connectivité, le ministre et sa délégation ont pu découvrir les capacités de connectivité innovantes fournies par l'architecture spatiale hybride unique d'Eutelsat Group, qui combine satellites en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite basse (LEO).

Démonstrations en Direct des Services Avancés

Les experts d'Eutelsat Group ont effectué plusieurs démonstrations des services Eutelsat OneWeb en orbite basse (LEO) ainsi que des services GEO très haut débit du satellite Eutelsat Kvhts. Ces démonstrations ont permis de mettre en lumière les opportunités offertes par ces nouvelles technologies de communication pour la Tunisie, en améliorant la connectivité mais aussi en permettant une couverture étendue, fiable et résiliente.

Une Opportunité pour la Tunisie

Les technologies de connectivité spatiale d'Eutelsat Group offriront des opportunités considérables pour la Tunisie. En utilisant une combinaison de satellites GEO et LEO, Eutelsat Group est capable de fournir une couverture étendue et des services de connectivité haut débit, essentiels pour le développement des infrastructures numériques en Tunisie. Ces technologies peuvent aider à accroître la connectivité, notamment dans les zones rurales et éloignées, et à soutenir la croissance économique grâce à une meilleure accessibilité à internet et aux services numériques.

Renforcement des Relations Tuniso-Françaises

Cette visite a également été l'occasion de renforcer les relations entre la Tunisie et la France. Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération future et sur l'importance de la collaboration dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour le développement numérique de la Tunisie.

La visite du ministre Nizar Ben Neji et de l’ambassadeur Dhia Khaled au siège d'Eutelsat Group marque une étape importante dans le partenariat stratégique entre la Tunisie et Eutelsat Group. En tant qu'opérateur de satellites de premier plan, Eutelsat Group est déterminé à soutenir la Tunisie dans sa transition numérique et à offrir des solutions de connectivité avancées pour répondre aux besoins croissants du pays en matière de communication et d'information.

Eutelsat Group se réjouit de continuer à travailler en étroite collaboration avec les opérateurs télécoms tunisiens pour explorer de nouvelles opportunités et renforcer la connectivité dans toute la région.