La Garde nationale met en place une plateforme de système gestion de l’apprentissage (LMS)

Renforçant les compétences de ses agents et cadres, la Garde nationale s’emploie à mettre en place une plateforme électronique de système de gestion de l’apprentissage (LMS) pour répondre aux besoins et impératifs en matière de sécurité et contribuer à la sécurité nationale. Cette plateforme, fédérant diverses filières et programmes dispensés dans les différents établissements relevant de la Direction générale de la Garde nationale donne accès aux ressources d’une formation standardisée, centralisée, et conforme aux normes de légalité et d’éthique. Elle s’appuie sur une pédagogie appropriée et des technologies de pointe.

Le projet, initié en 2016 en collaboration avec l’Institut des Etats-Unis pour la Paix (USIP) et le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois (INL), relevant du Département d’Etat, a évolué trois en étapes successives. Elles ont porté sur une phase d’évaluation approfondie pour comprendre les défis et les besoins, une phase de formation et de planification et celle, depuis 2022, de la conception des filières et de l’intégration d’une série de transformations et de réformes.

Pour promouvoir ce projet, le ministère de l’Intérieur a organisé mardi à Tunis une journée d’information sous le thème de : « Le rôle de la formation dans l’édification d’une force de sécurité effective au service du citoyen. L’expérience de la Garde nationale ». Ouvrant les travaux, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, en charge de la Sûreté nationale, a souligné « la contribution de ce projet pionnier, dans une approche de réforme et de transformation, au renforcement des compétences.»

La démarche adoptée pour la mise en place de la plateforme repose sur quatre piliers fondamentaux à savoir la préparation institutionnelle, les réformes méthodologiques, l’esprit du service public et la numérisation. Des référentiels de formation et des méthodes de transfert de savoir-faire sont élaborés.