Amor Jomni à Pékin: La calligraphie arabe…en chinois (Album photos)

Faire interagir la calligraphie arabe avec celle chinoise dans l’expression de l’esthétique et la mise en valeur du patrimoine des deux civilisations: l’exercice a été impressionnant. Mené à Pékin, début juin dernier, du côté tunisien par Amor Jomni, l’illustre calligraphe, conjointement avec deux de ses pairs chinois de renom, il a permis de souligner la convergence des gestuelles et leur beauté, au-delà de la barrière des langues. L’initiative en revient à l’ambassade de Tunisie à Pékin, en collaboration avec les ministères de la Culture et du Tourisme, ainsi que des autorités chinoises, à la faveur de la visite d’Etat effectuée par le président de la République, Kaïs Saïed, en Chine. Une grande exposition d’œuvres calligraphiques signées, doublée d’un atelier vivant, a drainé un public nombreux parmi les Tunisiens résidant en Chine, mais aussi les invités chinois. Amor Jomni s’est livré à cette occasion à une démonstration très suivie de son talent, montrant sa maîtrise de différents types de calligraphies arabes, et essayant également de s’inspirer de la calligraphie chinoise et s’y insérer. Le résultat fut époustouflant. Des enfants tunisiens et leurs parents ainsi que les invités chinois ont été édifiés quant à la beauté de ce patrimoine tunisien et la richesse de ses variations.

Ayant déjà participé à de nombreuses manifestations à l’étranger, notamment dans les pays du Golfe, Amor Jomni est rentré de Pékin très impressionné par cette exposition et cet atelier. «J’ai eu des interactions très riches avec des calligraphes chinois chevronnés, et beaucoup apprécié les contacts avec les visiteurs. L’atelier a été très intéressant.» Tous le confirment et souhaitent le reproduire lors de prochaines manifestations tant dans la capitale chinoise que dans les régions. L’ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel El Arbi, ne manquera pas d’y œuvrer.