Deux jeunes talentueuses et prometteuses, Khadija Abida et Wissem Bhouri, ont remporté le concours ‘’Pâtissièr.e de l’Année 2024" organisé par La Maison Gourmandise, dans la catégorie Pâtisserie. Le prix de la photographie culinaire a été attribué à Bader Soudeni, et celui de la création de contenu à Khadija ben Abdallah. «Ce concours, qui est à sa deuxième édition, offre aux jeunes talents une plateforme pour exprimer leur créativité et leur innovation, et contribue à leur développement professionnel», a déclaré Mme Radhia Kamoun, PDG de Gourmandise. «Reflétant notre engagement en faveur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), ajoute-t-elle, il valorise le métier de pâtissier. Souvent perçu comme une simple exécution technique, il est, en fait, une forme d’art, nécessitant créativité et passion. La pâtisserie et la cuisine sont avant tout une question de passion». «La Maison Gourmandise, insiste Mme Kamoun, confirme sa mission de partenaire engagé pour l'innovation et le développement des talents artisanaux.»

Pour faire rayonner le talent des jeunes et l'excellence pâtissière!

En soutenant les jeunes talents, Gourmandise joue un rôle clé dans le développement économique local. Les deux gagnants verront leurs produits commercialisés par Gourmandise, générant ainsi de nouvelles opportunités économiques et inspirant la prochaine génération de pâtissiers. L'accompagnement offert par Gourmandise aux jeunes pâtissiers pour lancer leurs projets souligne l'engagement de l'entreprise dans le soutien et la valorisation des artisans locaux. En introduisant des disciplines telles que la photographie culinaire et la création de contenu, Gourmandise démontre son engagement envers l'art et l'innovation, deux éléments essentiels pour attirer et maintenir l'intérêt des consommateurs modernes. L’appel à candidatures, lancé fin avril dernier en collaboration avec le média Torchi, a attiré soixante postulants, dont douze ont été sélectionnés pour présenter leurs créations aux jurys. Cinq finalistes ont ensuite préparé leurs gâteaux dans les conditions professionnelles de la salle de Masterclass de Gourmandise.

Le jury était composé d'experts renommés dans chaque domaine:

• Pâtisserie: le talentueux Nizar Ben Salah, chef Gourmandise, Slim Douiri, Fatma Kannou, Shamseddine Zouaoui, Karim Ellouze

• Création de contenu: Slim Bouguerra, Najla Ben Abdallah

• Photographie culinaire: Younes Hachicha

La proclamation des résultats a été annoncée lors d’une cérémonie de remise des prix tenue le vendredi 21 juin à Gourmandise Lac 1. Les produits des deux gagnants en pâtisserie seront commercialisés par Gourmandise: le gâteau de Khadija Abida cet été, suivi de celui de Wissem Bhouri en hiver. Ces initiatives créent non seulement des opportunités économiques pour les lauréats, mais renforcent également l'attractivité de Gourmandise en tant que partenaire commercial dynamique et innovant. Les autres finalistes ont reçu des cadeaux de la part de La Maison Gourmandise. Les gagnants des catégories Photographie Culinaire et Création de Contenu ont remporté des prix de 1 000 dinars ainsi que des cadeaux de Fnac Darty, incluant des livres de photos et un tourne-disque. Le succès de cet événement repose sur le soutien des sponsors qui ont cru en cette aventure : l’Épi d’Or, Winox, Ben Yedder, Realme, Digit-S, Fnac/Darty, Propat/Valrhona et Sier. Leur soutien démontre la confiance en la vision de Gourmandise de créer une plateforme où le talent et la créativité en pâtisserie, photographie culinaire et création de contenu peuvent s’épanouir. L'excellente organisation du cocktail et la décoration épurée, orchestrée par l'agence Phénomène Joyeux, ont également grandement contribué à la réussite de cet événement. Une équipe de jeunes passionnés, accompagnant la maison Gourmandise, a mis tout son cœur et son savoir-faire pour offrir une expérience visuelle et gustative inoubliable. Leur énergie et leur dévouement se reflétaient dans chaque détail, faisant de cette soirée un moment magique et raffiné pour tous les invités.