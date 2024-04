Ittoku Saraya: Nouveau consul honoraire de Tunisie à Osaka

La Tunisie dispose désormais d’un consul honoraire à Osaka, la deuxième grande ville du Japon. Ittoku Saraya vient en effet de recevoir son exeqatur, signé par le président de la République, et contre-signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. Il lui a été remis par l’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra. La décision, comme le choix, ne sont pas fortuits. A 40 ans, Ittoku Saraya est le premier vice-président exécutif du groupe Saraya, fondé en 1952 par son grand-père, opérant notamment dans les produits de santé et de cosmétiques et détenant près de 50% de parts de marché au Japon. Le groupe, présent dans 25 pays, est actif en Tunisie. Sous la houlette du nouveau consul honoraire, il a créé une unité de distillation d’eau de fleurs d’oranger à Dar Chaabane (Nabeul) et lancé, tout récemment lors de la Ticad 8, en 2022, à El Fejja (La Manouba), une chaîne de conditionnement d’huile d’olive à l’exportation, et une unité d’extraction à partir de plantes naturelles, de produits cosmétiques innovants.

Osaka, qui fait partie de la région du Kansai, compte plus de 2.6 millions d’habitants et 30.000 entreprises, dont notamment Sharp, Panasonic, Sumitomo, Saraya, etc. assurant 21% des exportations du Japon. Elle s’apprête à abriter en 2025 l’Exposition universelle, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre, et à accueillir des millions de visiteurs du monde entier. La Tunisie y prendra part à travers un pavillon national qui se voudra attractif.