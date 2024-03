INSAT: Notre chemin vers l’ISO 21001

Par Pr. Samir Hamza, directeur de l’INSAT - «Le véritable moteur du management réside non pas dans les diplômes, mais dans le cœur. Lorsque vous gagnez le respect, vous forgez une coalition solide derrière vous. C'est une vérité simple mais profonde. Les individus se sentent valorisés, ils se sentent respectés. C'est là, selon moi, la pierre angulaire, le fondement même du management.»

L'art du management repose sur des prérequis essentiels pour s'établir et perdurer. Au premier plan se trouve le courage, sur lequel s'appuient les éléments suivants:

• La volonté et la capacité technique de comprendre sincèrement les personnalités de ses équipes, sans intention de manipulation.

• Avoir une vision claire de ce que l'on attend de ses collaborateurs.

• Être transparent, accessible et disponible sans artifices, en étant prévisible.

• Être authentiquement bienveillant tout en étant exigeant.

• Savoir pardonner sans rancune et être un pédagogue efficace.

• Faire preuve d'une compassion équilibrée et réfléchie.

Ces aspects ne peuvent se développer pleinement que si le manager se positionne au service de ses équipes, en leur offrant assistance et soutien. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une capacité d'adaptation et de flexibilité exceptionnelle. Les liens entre le personnel administratif et les équipes enseignantes se sont véritablement resserrés, créant une atmosphère chaleureuse et collaborative qui a été ressentie par tous les acteurs impliqués. Cette atmosphère positive nous a permis d'élaborer un plan de formation pour les pilotes de processus. De nombreuses certifications ont été obtenues pour attester de nos compétences dans divers domaines. La direction a fait preuve d'une détermination sans faille, mettant à disposition tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du plan stratégique établi. Le comité de direction, lors de ses réunions régulières, a tout mis en œuvre pour favoriser une ambiance conviviale au sein de l'établissement.

L'INSAT a obtenu la certification ISO 9001:2015 de l'AFAQ AFNOR. Cette distinction concerne spécifiquement les services administratifs dédiés aux étudiants en formations initiales et d'ingénieurs en sciences appliquées et technologie. Ces services englobent le soutien à l'enseignement, la gestion des examens, des stages, des projets de fin d'études, ainsi que la coordination des activités associatives et des partenariats.

L'intégration de la norme ISO 9001:2015 au sein des services administratifs s'est avérée être un succès retentissant. Malgré les défis inhérents à la gestion du changement, une équipe exceptionnelle de collaborateurs dévoués, comprenant notamment des enseignants dont l'engagement a été sans faille, a su mener à bien ce projet. Le soutien solide de la direction et la mise en place de solutions de digitalisation ont joué un rôle crucial dans cette réussite.

L'audit de certification réalisé par l'AFAQ-AFNOR a confirmé brillamment la conformité aux normes exigées. Cette réalisation témoigne de l'engagement de l'INSAT envers l'amélioration continue de la qualité de ses services administratifs. Cette certification marque ainsi une avancée significative dans notre engagement pour l'excellence et renforce la réputation internationale de l'INSAT en tant qu'institution d'ingénierie de premier plan.

L'obtention de la certification ISO 9001:2015 a été un accomplissement majeur pour nous, suscitant une satisfaction morale à plusieurs niveaux. La préparation, la mise en place et la validation ont été gérées par la cellule qualité, composée de cinq enseignants-chercheurs de l'INSAT. Cette équipe a bénéficié d'une formation subventionnée par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et a réussi brillamment les examens de certification ISO 9001 et ISO 21001.

Nous avons entrepris la mise en place du système de management de la qualité sans faire appel à des experts externes, ce qui a exigé d'importants sacrifices de la part du comité qualité, de la direction et de tout le personnel administratif. Des formations ont été dispensées pour la première fois dans l'histoire de l'INSAT au personnel administratif, renforçant ainsi l'esprit d'appartenance à l'établissement.

Ce processus a duré un an et demi, ponctué de réunions régulières en ligne et en présentiel, même pendant le mois de Ramadan, tard dans la nuit. L'engagement sans faille de toutes les parties prenantes a été remarquable. Des améliorations significatives ont été apportées, des procédures administratives établies et appliquées.

La proclamation de la satisfaction des experts lors de l'audit de certification a été accueillie avec une immense joie dans la salle de réunion. Depuis lors, l'ambiance de travail au sein de l'administration s'est considérablement améliorée et les services sont devenus plus fiables et efficaces.

La rapide évolution des technologies et des modes de production expose le monde, y compris les universités, à l'impératif de compétitivité. Cette exigence appelle à une constante actualisation et modernisation des contenus enseignés, ainsi qu'à l'adaptation des qualifications et des compétences face aux nouveaux emplois, en constante mutation et complexification.

Dans un contexte de compétition croissante, l'investissement dans le savoir joue un rôle déterminant dans le développement économique, notamment dans les pays en voie de développement. Ainsi, l'accent est de plus en plus mis sur la recherche, avec un effort considérable d'innovation. Rien n'est plus crucial que la culture méthodique de l'intelligence, la quête du savoir et son partage.

De nombreuses institutions universitaires déploient des mécanismes visant à encourager la recherche et le développement, à valoriser leurs résultats, à les faire reconnaître, à les commercialiser et à les diffuser à l'échelle internationale. En tant que moteurs de recherche, les universités deviennent ainsi d'importants partenaires dans le développement économique.

Aujourd'hui, nous assistons à une rapide évolution des technologies, ce qui exige des universités un engagement accru dans l'innovation et la modernisation des méthodes d'enseignement et de formation. L'accréditation des programmes est devenue un impératif pour accéder à l'international, établir des partenariats et valoriser nos diplômes.

Cette dynamique technologique nous invite à reconsidérer nos objectifs pédagogiques, à définir les démarches et stratégies à adopter, et à choisir les meilleures approches pour exploiter les résultats afin de les conceptualiser et de les généraliser.

Il est crucial de souligner l'importance de ces aspects pour assurer le bon déroulement des activités et le bien-être de tous les membres de la communauté de l’établissement.

Pr. Samir Hamza

Directeur de l’INSAT