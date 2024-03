Samir Allal : Déchiffrer l’incertain et repenser les limites pour éviter les catastrophes

Nous avons « le nez dans le guidon » et nous ne faisons que « réagir »

L'économie mondiale est en phase de reconfigurations, au pluriel. D'abord celle de la mondialisation : non pas qu'une démondialisation soit à l'œuvre, mais un changement de paradigme s'observe avec le changement climatique.

Le monde énergétique et les BigTech participent à cette recomposition. Des nouveaux objectifs, en matière d'environnement et de sécurité, prennent le pas sur celui de l'efficacité économique. Le capitalisme moderne détruit la nature et canalise la richesse vers une petite élite.

Si les préoccupations environnementales irriguent nos recompositions, le financement de la transition écologique n'est pas encore assuré. Des obstacles titanesques se dressent sur le chemin de la décarbonation. Nous sommes à un point de bascule. Mais vers quoi nous dirigeons-nous ? Difficile à dire. L'incertitude, demeur

L'urgence ( urgeo ) nous « accule », nous « presse » d'agir et, plus encore, de « penser les limites » pour éviter les catastrophes. Nous avons « le nez dans le guidon » et nous ne faisons que « réagir ». Il nous faut pourtant, tant bien que mal, nous préparer à accueillir l’avenir qui tambourine à notre porte, pour ne pas céder à la panique.

Nous en sommes réduits à inventer dès aujourd'hui les clés de lecture du monde de demain. C'est seulement en acceptant ce grand bouleversement que, peut-être, nous pourrons espérer lui donner un sens et une direction. Les réalités géopolitiques et écologiques actuelles appellent désormais à un profond renouvellement des idées et des actions.

Certes, la compétitivité reste un enjeu, mais, face aux défis du siècle, le défi climatique, il nous faut surtout plus de résilience, plus de sobriété, plus de coopération. Il nous faut en urgence parvenir à retrouver le sens des limites.

Les crises climatiques et écologiques nous inquiètent, mais nous sommes actuellement incapables de rompre dans nos têtes et dans nos actes avec le gaspillage, le « toujours plus », les émissions massives de gaz à effet de serre.

La misère totale des pays peu industrialisés comme la misère galopante à l’intérieur des pays développés, la vie à crédit au détriment des générations futures, la destruction des conditions de la vie ou d’une vie décente sont sous nos yeux, mais nous ne les remarquons pas, parce qu’elles entrent en contradiction avec les principes qui organisent nos sociétés.

La technique contribue à nous faire croire que notre puissance d’invention est capable de nous faire dépasser notre condition et aujourd’hui de régler la crise écologique, contribuant à la prolonger et à l’aggraver.

L’ignorance est une des sources de la crise écologique que nous vivons

Nous sommes face à une situation désormais catastrophique sur le plan écologique. Plus rien ne permet de l’atténuer, encore moins de la nier. Le réchauffement climatique produit d’ores et déjà ses effets.

Ce qui paraissait, il y a encore seulement quelques années, des prévisions extrémistes ou fantaisistes, est aujourd’hui confirmé, non seulement par l’actualité, mais par toutes les études scientifiques. Le 6e rapport du GIEC publié en 2022 confirme toutes les tendances antérieures.

Le climat se réchauffe et les mesures prises ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Les événements exceptionnels sont déjà sous nos yeux, tout au long de l’année. Nos modes de production et de consommation ne sont pas en adéquation avec cette réalité. Aucun changement en profondeur n’est à l’ordre du jour.

Pas simplement parce que nous n’y serions pas disposés ni préparés, mais aussi et surtout parce que l’ensemble de nos organisations industrielles et économiques sont fondées sur un productivisme maximal et donc l’extractivisme, c’est-à-dire

l’exploitation massive de ressources dans des conditions destructrices des écosystèmes et qui les rendent peu ou pas renouvelables.

Chaque tension sur les marchés de matières premières et de l’énergie provoque des transformations dans l’économie mondiale qui affectent le travail et la richesse, l’accroissement des difficultés pour la population, dont la satisfaction des besoins dépend au quotidien de ces organisations.

La décroissance semble cependant difficile à envisager dans l’immédiat, parce qu’elle s’apparente, dans une société de croissance, à la récession et donc au chômage et la misère. Pourtant, nous ne pouvons pas faire l’économie d’une réflexion sur les limites.

C’est parce que nous ignorons et franchissons sans cesse certaines limites, lesquelles ne sont pas contingentes, autrement dit ne sont pas destinées à être dépassées, que nous sommes confrontés à des situations catastrophiques.

Retrouver le sens des limites, nous en avons les moyens mais il nous manque le désir

Les limites portent évidemment sur les ressources mais pas seulement. Elles sont aussi sociales, psychologiques et morales. Il ne faut pas les entendre forcément comme quelque chose de négatif.

L’idéologie libérale dominante nous soumet à l’illusion que la liberté de l’individu est plus fondamentale que son appartenance à une société. Elle nous suggère que notre existence dépend exclusivement de notre volonté et qu’elle est potentiellement sans limites.

Pourtant, la prise de conscience est maintenant une réalité. Ce qui nous bloque, c’est l’éternelle recherche de l’intérêt particulier, c’est l’illusion et même le désir de l’illusion, le déni, le fait de ne pas vouloir avoir affaire à la réalité.

Plutôt que de toujours présenter la lutte contre le changement climatique, la biodiversité, l’écologie comme un renoncement, une perte, une austérité, il convient de montrer qu’elle ouvre les portes d’un monde nouveau, plus humain, plus solidaire. Nous en avons les moyens mais il nous manque le désir.

Les utopies écologiques ne sont pas impossibles et ne sont pas des renoncements à la science ni au progrès. Elles ne nous condamnent pas à nous « éclairer à la bougie ». Mais elles sont fondées sur le refus d’assimiler des technologies destructrices à la rationalité et de lutter pour les inégalités.

Bruno Latour écrit ainsi : « Une des étrangetés de l’époque moderne, c’est d’avoir une définition si peu matérielle, si peu terrestre de la matière. Elle se vante d’un réalisme qu’elle n’a jamais su mettre en œuvre. Comment appeler matérialistes des gens capables de glisser par inadvertance dans une planète à + 3,5 °C ou qui infligent à leurs concitoyens d’être des agents de la sixième extinction, sans même qu’on s’en aperçoive ? »

C’est sur le désir qu’il faut travailler. Montrer qu’un monde préservé est plus désirable qu’un monde détruit, que la qualité est plus désirable que la quantité, que le partage est plus désirable que la guerre, la beauté plus désirable que la laideur.

Le consumérisme, la vitesse, l’artificialisation de tout nous font entrer dans des logiques incontrôlables, où on a l’impression de ne pas décider de notre existence. Il convient de retrouver le contact avec la matière, avec le temps, avec la nature.

La condition est mentale avant d’être scientifique, technique et même politique. L’usage de nos sens s’est par exemple émoussé, sous l’influence des techniques et modes de consommation qui sont les nôtres.

Il ne s’agit pas de fantasmer une vie sans virtuel et sans technique, mais de penser que la radicalité du projet technique de virtualisation et de libération à l’égard de la matière nous mène dans l’impasse.

La révolution de l’intelligence artificielle va-t-elle nous aider à résoudre la crise écologique ?

Les évolutions actuelles dans le domaine de l’intelligence artificielle ont de quoi nous inquiéter, parce que le monde réel semble pouvoir aujourd’hui être doublé par un monde virtuel, impressionnant par sa perfection technique. « Avec le lancement de ChatGPT, les angoisses technologiques et les discours catastrophistes se sont multipliés aux quatre coins du monde. Les risques sont réels. Mais, il n'y a pas de fatalité ». Florent Bussy (AOC, 2023)

Les IA ne sont pas des créatures autonomes mais un outil, conçu dans un certain contexte. Et c'est en perdant ce contexte qu'on perd le contrôle.

Comment comprendre alors, ces nouvelles formes de pouvoir qui s'articulent autour de la question technologique et en particulier, autour des BigTech, géants technologiques hybrides et inclassifiables ? L'IA va-t-elle nous aider à résoudre la crise écologique, ou causera-t-elle notre perte - comme instrument de surveillance totalitaire ? L’IA nourrit les espoirs les plus fous comme les inquiétudes les plus vives. Quelles architectures démocratiques inventer, quelles libertés nouvelles imaginer? Telles sont les questions que le choc technologique nous enjoint d'investiguer.

Intelligence artificielle, réseaux sociaux, implants cérébraux, satellites, métavers... Ce choc technologique est l'un des enjeux clés du XXIe siècle et les «Big-Tech», sont à l'avant-garde. Ces entités hybrides, remodèlent la morphologie des États, redéfinissent les jeux de pouvoir et de puissance entre nations, interviennent dans les guerres, tracent les nouvelles frontières de la souveraineté.

Au-delà de toutes les dimensions géopolitiques, une nouvelle dynamique semble être en œuvre : l’obsession sécuritaire alimentée par un marché global particulièrement rentable, celui de la technico-surveillance. Un marché ultra concurrentiel. Ces technologies sont au cœur de la fabrique de la puissance étatsunienne face à la Chine.

Ils sont également des agents perturbateurs de la démocratie. En plein essor, ces nouvelles technologies transforment la politique contemporaine. Dans les régimes autoritaires comme dans les démocraties libérales, ces technologies nourrissent une inquiétante dérive sécuritaire : (captation des données, vidéosurveillance généralisée, dispositifs de traçage), fondée sur une entente inédite entre les États et les entreprises privées.

De ces liens ambivalents entre BigTech et « BigState» est né un nouveau Léviathan à deux têtes, animé par un désir de puissance hors limites. Mais qui gouverne ces nouveaux acteurs privés de la prolifération technologique ?

À cette vertigineuse question, nous n'avons d'autre choix que d'opposer l'innovation politique !

La « démocratie représentative » connaît une crise profonde. L’autoritarisme gagne partout du terrain. Le seul élément « démocratique » de la démocratie illibérale est le mécanisme électif. Comment s'en sortir ? En commençant, peut-être, par diagnostiquer sans concession les défaillances d'un système vieillissant.

S'attaquant à tous les faux débats qui nous font manquer l'essentiel, Asma Mhalla, dans son livre « Technopolitique : comment la technologie fait de nous des soldats, Ed Seuil 2024 » », ose une thèse forte et perturbante : les « technologies de l'hypervitesse », à la fois civiles et militaires, font de chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, des soldats ».

Pour Asma Mhalla, :« Nos cerveaux sont devenus l'ultime champ de bataille ». Il est urgent « de le penser car ce n'est rien de moins que le nouvel ordre mondial qui est en jeu, mais aussi la démocratie ».

Loin d’être incompatibles, écologie et démocratie ont vocation à se renforcer mutuellement

Face à l’urgence climatique, La temporalité court-termiste de la démocratie et son appel récurrent au consentement des gouvernés pour élire et réélire les représentants semble exclure toute mesure impopulaire. Myopie électorale, peur des sondages et pression des lobbys érodent toute initiative ambitieuse.

Le danger ne provient pas seulement des élites dispendieuses, mais aussi du peuple qui prise un niveau de consommation insoutenable ou accepte de déplacer ailleurs les dommages environnementaux.

Malgré la conscience commune des limites planétaires et du péril climatique imminent, le consentement des citoyens aux sacrifices qui accompagnent la réduction de l’empreinte carbone et la restauration de la biodiversité semble difficile à obtenir.

Là où la démocratie « délégative » est le règne de la décision tranchée au rythme des décideurs pressés, la démocratie « dialogique » au tempo plus lent substitue aux experts des forums hybrides. « Elle ménage les différents acteurs, engage une délibération entre savants et profanes, explore les multiples facettes du monde social et permet aux riverains et aux usagers de faire valoir leur point de vue »...« Pour consentir à la finitude, mieux vaut donc, expérimenter et renoncer à la fiction d’une volonté générale unifiée ». (John Dewey).

Pour autant, faut-il reléguer la démocratie représentative aux oubliettes de l’histoire ? Doit-on renier la liberté, usant du dispositif de la représentation comme « incarnation, délégation et figuration », en lieu et place d’une participation directe aux affaires politiques ? en un mot écologie et démocratie sont-elles compatibles ?

Dans la nouvelle métaphysique des limites planétaires, une transformation radicale de la vie politique est requise afin de consentir à la finitude. Parce que les problèmes écologiques sont, de par leurs propriétés mêmes (globalité, imperceptibilité, imprévisibilité, irréversibilité, temporalité, seuils de dangerosité), hermétiques aux citoyens comme à leurs élus.

La représentation ne peut prendre en charge la « question naturelle » désormais substituée, au registre des impératifs politiques, à la « question sociale ». Face à la brutale règle de majorité, la légitimité démocratique en sort renforcée.

« Là où la représentation moderne est souvent nationale, la plupart des problèmes environnementaux transcendent les bases territoriales de la liberté des Modernes ». Les régions, en particulier, sont devenues actrices de la transition.

En s’appuyant sur les recommandations d’instances internationales et d’agences indépendantes, les différents échelons de la démocratie sont intimés de mettre en œuvre une « transition juste » qui répartit équitablement les sacrifices et assigne à chacun sa juste part du fardeau de la décarbonation et de la lutte contre les pollutions et dégradations écologiques.

Même si le poids des acteurs économiques susceptibles d’émettre des intimidations ou des pressions (comme le chantage à la délocalisation) reste prédominant, la prise de conscience des périls imminents pourrait, dans les années qui viennent, induire une coalition plus consensuelle autour des défis de la décarbonation et de la juste transition.

Consentir à la finitude suppose alors, des entités capables de donner de la voix, d’approuver ou de récuser des mesures qui les concernent. La voie est encore, longue pour que la « juste transition » ne soit pas une simple incantation et que la redistribution soit intégrée de plein droit au contrat social.

Les organisations professionnelles sont tiraillées entre la nécessaire réduction de l’empreinte carbone et la protection des emplois

Pour les organisations syndicales, l’action climatique constitue un casse-tête. Sur la question cruciale de l’abandon des énergies fossiles, les syndicats ont adopté à la COP 28, un positionnement prudent, appelant à « s’éloigner des combustibles fossiles tout en offrant des garanties d’emploi ».

D’un côté, les syndicats sont conscients des attentes sociales d’une décarbonation rapide. D’un autre côté, on voit des structures syndicales d’entreprise ou sectorielles s’opposer à des politiques climatiques, mettant en avant des craintes pour l’emploi.

Les positionnements variables sont liés au fait que les enjeux de la décarbonation diffèrent en fonction des territoires et secteurs d’activité. Des raisons structurelles font obstacle à un engagement cohérent en faveur d’une décarbonation rapide et profonde.

Les syndicats sont en effet souvent implantés de façon prépondérante dans les secteurs les plus carbonés de l’économie, comme la métallurgie, la chimie, le raffinage et la production d’énergie. En revanche, de nombreuses entreprises dans l’économie « verte » ne connaissent pas (encore) de présence syndicale significative.

La décarbonation suscite aussi des divisions et des conflits d’intérêts au sein du salariat. De nouveaux emplois sont appelés à être créés dans les énergies renouvelables ou la rénovation thermique.

En même temps, si la décarbonation est mise en œuvre, elle impliquera la disparition d’emplois existants dans les énergies fossiles et la transformation de nombreux métiers dans l’industrie automobile, le secteur aérien, les mines ou la sidérurgie…

Cela expose les travailleurs concernés au risque d’une précarisation de leurs conditions d’emploi, alors que les trajectoires professionnelles dans de nombreux secteurs sont déjà marquées par les incertitudes liées aux logiques de restructurations permanentes des entreprises.

La situation varie aussi en fonction de la structure du tissu économique local. Les enjeux de la transition écologique ne sont en effet pas les mêmes sur des territoires mono-industriels sans alternatives d’emploi et dans des bassins d’emplois offrant une plus grande variété d’emplois.

Ces tensions amènent les organisations professionnelles à fréquemment adopter des positions ambiguës quand elles sont confrontées à des politiques climatiques concrètes.

Ces attitudes ambiguës voient les organisations professionnelles acquiescer au principe de la décarbonation, mais chercher à minimiser les régulations climatiques, préconiser des approches graduelles et être réticents à s’engager dans des stratégies d’anticipation des transitions professionnelles. Pour Adrien Thomas, « les difficultés des syndicats à répondre au défi écologique renvoient aux mutations du rôle du syndicalisme dans la société ».

Après des décennies de désyndicalisation et de politiques néolibérales, le syndicalisme peine aujourd’hui à faire vivre une double démarche : l’exigence d’une besogne quotidienne et d’avenir. Les politiques publiques menées ces dernières années, tendent à circonscrire le champ d’action légitime des syndicats à l’enceinte de l’entreprise et aux enjeux strictement professionnels.

Ce recentrage sur la sphère des relations professionnelles se traduit par une dépolitisation de l’action syndicale, entendue non seulement comme prise de distance à l’égard d’un univers politique perçu comme discrédité et éloigné des classes populaires, mais aussi comme prise de distance vis-à-vis de stratégies de transformation écologique et sociale qui impliquent des alliances dépassant le champ syndical.

L’élaboration d’une stratégie écologique pourrait repolitiser les organisations professionnelles

Le dérèglement climatique a des implications profondes sur l’ensemble de la société et les générations futures. Alors que la négociation collective ne concerne généralement que les travailleurs et les entreprises directement concernés.

Prendre position sur le changement climatique et la décarbonation oblige donc les organisations professionnelles à articuler impératifs sociaux et écologiques, mais aussi objectifs à court et à long terme, priorités sectorielles et objectifs généraux.

« Sur le sujet climatique, les syndicats ne doivent pas chercher systématiquement à s’aligner sur les positions des travailleurs des industries les plus carbonées, mais doivent chercher à construire des revendications plus larges qui dépassent les intérêts catégoriels ».

Cette articulation d’objectifs potentiellement contradictoires selon Adrien Thomas, « pose la question de la démocratie syndicale ». Des inerties organisationnelles et des mécanismes de prise de décision « bureaucratiques » peuvent favoriser des groupes d’adhérents établis en leur conférant une emprise disproportionnée sur les débats.

Une politique de syndicalisation volontariste visant les secteurs émergents de l’économie « décarbonée » pour y améliorer les conditions de travail, aurait pour conséquence de changer les termes des débats à l’intérieur du mouvement sociale.

Le défi de la décarbonation socialement juste ne peut pas être résolu au sein de l’entreprise. Il réclame des politiques publiques volontaristes dans une grande variété de domaines, dont celui de la politique industrielle, du commerce international (autour du « protectionnisme vert »), de l’organisation de la mobilité, de l’aménagement du territoire, de la formation professionnelle et des systèmes de sécurité sociale.

La transition vers une société décarbonée pose la question du rôle de l’État et du rapport des organisations professionnelles à l’État et à la politique

Les reconfigurations politiques récentes et l’influence croissante des populistes qui cherchent à instrumentaliser les clivages suscités par le débat climatique sur tous les continents, posent des défis inédits pour le mouvement social.

Face à un champ politique largement fermé aux priorités syndicales, l’écologie constitue un terrain potentiel de convergences entre organisations professionnelles et société civile.

L’élaboration d’une stratégie écologique et sociale, dépassant les points de vue sectoriels et articulant sauvegarde de l’emploi et protection de l’environnement, pourrait être un axe de re politisation, comprise comme regain d’une capacité d’élaboration programmatique allant au-delà des sujets relevant du dialogue social d’entreprise. L’engagement dans des alliances avec des organisations environnementales ou sociales est souhaitable. Le milieu académique peut fournir des ressources d’expertise au syndicalisme.

Si l’emploi a jusqu’ici été le principal prisme par lequel les organisations professionnelles ont abordé l’enjeu climatique, elles devront aussi développer des réponses aux effets du changement climatique sur le travail.

L’augmentation des températures moyennes et des événements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, inondations, pénuries d’eau, incendies) ont d’ores et déjà un impact sur les conditions de travail dans de nombreux métiers, en particulier ceux exercés en plein air.

Les travailleurs de la construction et de l’agriculture sont par exemple exposés au danger d’accumulation de chaleur corporelle et d’exposition aux rayons ultraviolets. L’Organisation internationale du travail prévoit que, d’ici 2030, 2,2 % des heures de travail seront perdues en raison du stress thermique au travail.

Pour l’instant, les syndicats, mais aussi les employeurs, semblent tarder à inclure les questions liées au changement climatique dans leurs politiques de santé-sécurité au travail et d’évaluation des risques professionnels, peut-être parce qu’ils continuent à considérer les phénomènes climatiques extrêmes comme exceptionnels et donc localisés hors du champ d’application des politiques de santé et sécurité au travail.

La crise climatique peut ainsi devenir un terrain d’une re politisation syndicale autour de l’exigence d’une transition écologique et sociale juste, mais aussi d’une indispensable remobilisation collective autour des enjeux de la santé-sécurité au travail et de création d’emplois verts.

Pr Samir Allal

Université de Versailles/Paris-Saclay