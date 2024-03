INSAT - L’histoire du paquebot légendaire

Par Pr. Samir Hamza, Directeur de l’INSAT - L’INSAT a été établie dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique entre la Tunisie et la France, réglementée par la loi n°92-102 du 2 novembre 1992 qui précise sa forme juridique.

Reconnu pour la qualité de ses diplômés, particulièrement appréciés dans le secteur industriel, l'INSAT voit son indice d'attractivité croître d'année en année (passant de 140 en 1996 à 193 en 2023 pour la section Mathématiques). Cette augmentation constante est le fruit des efforts soutenus des enseignants et de la pertinence des programmes proposés, mêlant habilement théorie et pratique.

L'INSAT propose six spécialités aux bacheliers sélectionnés sur la base d'un score d'orientation : Génie Logiciel (GL), Réseaux Informatiques et Télécommunications (RT), Informatique Industrielle et Automatique (IIA), Instrumentation et Mesure (IM), Maintenance Industrielle (MI) fusionnée par la suite en Instrumentation et Maintenance Industrielle (IMI), Chimie Industrielle (CH) et Biologie Industrielle (BIO). Historiquement, l'INSAT a toujours attiré les meilleurs éléments, notamment ceux formés dans les lycées pilotés.

En 2008, afin de se conformer aux normes internationales en matière de formation d'ingénieur, l'INSAT a réformé ses programmes pour les aligner sur un cursus de cinq ans, similaire à celui des autres écoles d'ingénieurs. Cette réforme visait à garantir que les diplômés de l'INSAT soient reconnus par le Conseil de l'Ordre des Ingénieurs. Cependant, cette réforme n'a pas été la solution idéale, et l'INSAT a conservé sa distinction en termes de formation académique.

Actuellement, des ajustements sont en cours pour adapter la formation aux exigences du marché international et du processus de management de la qualité. La formation à l'INSAT se démarque par son système (1+1+3) : une année tronc commun en Mathématique-Physique-Informatiques (MPI) ou Chime-Biologie-Appliquées (CBA), une année de spécialisation, et trois années de formation d'ingénieur. Le concours spécifique intervient après deux ans, au lieu de deux ans et demi comme stipulé dans les textes de loi de l'établissement.

Grâce aux efforts de son administration et des équipes dédiées à l'amélioration des programmes et à la mise en place d'un système de management de la qualité, l'INSAT est devenue une référence en matière de formation d'ingénieurs, même à l'échelle internationale.

Les plans d'études ont été élaborés par des commissions réunissant des experts universitaires tunisiens, parmi lesquels figuraient des professeurs renommés tels que Habib Bouchria, Moncef El Gaïed, Mekki Ksouri, Taieb Hadhri, Raouf Ben Naceur, Mohamed Boussaid, Jemail Ben Brahim, Omran Belhaj, et bien d'autres encore. Une collaboration étroite a été établie avec plusieurs universités françaises, notamment le Groupe INSA France, pour renforcer les liens et bénéficier de leur expertise.

La construction de l'INSAT a débuté en 1992 sous la direction de Bouygues, un leader de la construction durable. Bouygues Construction, spécialisé dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, a conçu et réalisé ce projet. Conformément à la convention signée entre la Tunisie et la France, le constructeur et les équipements utilisés devaient être d'origine française.

Dans le cadre de l'appel d'offres international, l'architecte tunisien, Ajmi Mimita, s'est distingué en remportant le projet. Son inspiration s'est puisée dans la forme imposante d'un grand navire pour donner vie à la conception architecturale du bâtiment. Le site alloué au projet INSAT s'étend sur dix hectares, auparavant occupés par un champ d'oliviers comprenant 600 arbres de trente-deux variétés méditerranéennes différentes.

L'INSAT incarne une fusion élégante de l'architecture traditionnelle et des matériaux contemporains. Les briques anciennes se marient harmonieusement avec le verre lisse, le béton teinté, l'aluminium et l'acier revêtu. Cette œuvre remarquable résulte de l'union subtile de la matière, de l'espace et de la couleur, orchestrée avec talent par une équipe d'architectes et d'ingénieurs.

Des contraintes importantes ont été imposées, notamment la préservation de l'intégralité des oliviers existants et la minimisation de la surface de construction. Les travaux ont donc impliqué le déplacement des arbres et la densification du champ, dans le but de réduire les espaces entre les oliviers. Cette tâche délicate a été confiée à une équipe d'experts dirigée par Monsieur le Professeur Mohamed Boussaid, spécialiste renommé dans ce domaine.

L'ensemble des oliviers a été préservé, soulignant ainsi le caractère patrimonial du champ pour l'établissement. À la tête du projet, nommé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se trouve Monsieur le Professeur Mohamed Amara, ancien recteur de l'Université de Tunis II. Il a rassemblé une équipe compétente et dévouée pour mener à bien ce projet ambitieux et assurer sa réussite.

En 2021, le comité de direction s'est mobilisée pour solliciter un financement du ministère de tutelle. Après un effort soutenu, un crédit de quatre millions six cent mille dinars a été alloué pour l'entretien et la maintenance des bâtiments. Cependant, en 2024, le projet est toujours en attente au niveau du Gouvernorat de Tunis, en tant que projet régional.

Malgré cela, grâce aux efforts de l'équipe de direction, un projet TEEP a été accordé à l'INSAT pour l'installation d'un champ photovoltaïque. Ce projet est actuellement en cours de réalisation et devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2024. De plus, un autre budget a été alloué pour la rénovation des quatre terrains de sport, dont les travaux débutent en mars 2024.

En somme, outre ces projets, plusieurs autres chantiers prioritaires ont été réalisés grâce aux efforts concertés du comité de direction.

Les équipes formées ont déployé d'incessants efforts pour fortifier les liens tant au niveau national qu'international. La direction a délibérément orienté sa stratégie vers des partenariats Public-Privé, cherchant ainsi à renforcer ses ressources. Pas moins de quarante partenariats ont été établis avec des entreprises de renom dans le but de consolider les atouts de l'institution. De plus, une vingtaine de conventions de collaboration ont été officiellement signées pour faciliter les échanges et favoriser l'obtention de double diplôme pour les étudiants méritants (Groupe INSA France, Télécomme Sud-Paris, Chimie Paris-Tech, ENSEM Nancy, Polytec-Nantes, INSA Haut de France, INSA Lyon, INP Toulouse, Grenoble INP, le CNAM, Cercy Paris Université, Oakland University, Université de Toulouse III, Université Grenoble Alpes, etc.). Cette démarche a valu à l'établissement une reconnaissance internationale, fruit de ces collaborations fructueuses.

Au-delà de ces alliances, les étudiants de l'INSAT ont constamment été lauréats de bourses d'excellence dans le cadre de multiples programmes de mobilité tels qu'Erasmus+, Mitacs, Bourse Effel, Thomas Jefferson Scholarship, DAAD Scholarship, entre autres. Les réalisations des étudiants de l'INSAT, une fois immergés dans divers contextes, ont suscité une grande satisfaction.

Nous avons choisi de structurer notre approche en formant des groupes d'enseignants, chacun dédié à un domaine spécifique, afin de favoriser le partage des tâches et d'accorder davantage de responsabilités aux coordinateurs de ces groupes. Ainsi, nous avons mis en place cinq unités : la cellule qualité, la cellule de transformation numérique, la cellule de rénovation pédagogique, la cellule d'enseignement à distance et une cellule dédiée au développement durable et à la responsabilité sociale, en partenariat avec la Chaire UNESCO. Ces unités fonctionnent sous la supervision de la direction et sont regroupées au sein du Centre DIGIQuaP.

Cette approche a permis d'optimiser notre temps et de mettre en valeur des étapes cruciales pour la normalisation des structures. Un travail considérable a été réalisé par l'ensemble des membres des équipes. Nous avons obtenu la certification ISO9001-2015 pour les services administratifs en juin 2023, numérisé le processus des examens et des surveillances, mis en place une application pour la gestion des emplois et le suivi des absences des étudiants et assuré la transmission des notes aux étudiants en temps voulu. En vue d'aborder la dimension pédagogique, nous avons choisi de nous préparer à la certification ISO 21001.

Nous avons entrepris la mise en place du système de management de la qualité sans faire appel à des experts externes, ce qui a exigé d'importants sacrifices de la part du comité qualité, de la direction et de tout le personnel administratif. Des formations ont été dispensées pour la première fois dans l'histoire de l'INSAT au personnel administratif, renforçant ainsi l'esprit d'appartenance à l'établissement.

Aujourd'hui, nous assistons à une rapide évolution des technologies, ce qui exige des universités un engagement accru dans l'innovation et la modernisation des méthodes d'enseignement et de formation. L'accréditation des programmes est devenue un impératif pour accéder à l'international, établir des partenariats et valoriser nos diplômes.

Pr. Samir Hamza

Directeur de l’INSAT