Mohsen Redissi: Alexeï Navalny vs. Gaza la meurtrie

Un pour tous, tous pour un, où quand un ratio est énorme, inacceptable. La mort du dissident russe Alexeï Navalny a suscité l'émoi et la stupeur de la communauté internationale, alors qu’elle est passée sous silence dans la presse locale comme s’il méritait son sort.

Son passage de vie à trépas a eu un pesant beaucoup plus lourd sur la scène internationale que les 100.000 palestiniens, en comptant les morts, les disparus et les blessés. Un carnage en bonne et due forme béni par les grandes puissances.

Les causes de la mort du dissident russe sont encore inconnues que Poutine et son système de gouvernement sont déjà mis en accusation. Le chef du Kremlin est tenu personnellement responsable, il n’est pas à son premier crime. Les autorités russes s’autorisent quatorze jours pour rendre leur verdict et remettre corps et biens aux membres de la famille du défunt. L’occident est aux abois, à la recherche de la moindre occasion pour se faire une virginité perdue. Son alignement avec la politique génocidaire d'Israël a mis à nu sa bassesse.

Des villes et des villages entiers sont rasés de la carte; Google Earth perd ses repères et trouve des difficultés à s’orienter dans les décombres. Le dernier souffle qu’a rendu Navalny a ranimé l'âme moribonde de la recherche de la justice et de la vérité de l’occident. Les milliers de morts et les odeurs nauséabondes de corps en décomposition n’ont pu réveiller la conscience d’un occident qui continue de trouver une justification aux crimes commis par Israël. Seule la vie d’Alexeï Navalny compte dans la balance; mort, il devient un moyen de pression.

Vive Alexei à bas Poutine!

Le cadavre d’Alexeï Navalny continue son combat outre-tombe. Vivant, il donnait du fil à retordre aux dirigeants russes. Mort, il arrangeait les affaires des adversaires de la Russie.

Les grandes capitales du monde libre se sont passées le mot; une à une a aussitôt convoqué le représentant de la Russie pour lui tenir des propos désobligeants, proférer des menaces et des sanctions contre le régime sovietique. Des paroles qui n’ont aucune incidence immédiate sur le cours des événements. Le pays reste impassible, insensible même au bruit et à la fureur faits autour de la mort de Navalny.

Le président Joe Biden hausse le ton et brandit ses armes de destruction massive à savoir embargo et nouvelles sanctions contre Moscou. Son représentant permanent auprès des Nations unies lève le bras, il vient d’opposer son véto pour la troisième fois contre une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat. Un permis de tuer. Ce veto enfonce davantage la Bande de Gaza dans la spirale de la désolation, du meutre organisé et autorise Israël à achever sa sale besogne.

L’occident est responsable de la guerre qui perdure à Gaza. Il participe au génocide en fournissant armes, munitions et informations stratégiques à Israël en oubliant que le meilleur moyen de dissuader ses dirigeants de cesser les tueries est de bloquer toute aide.

Mohsen Redissi