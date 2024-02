Les changements politiques générés par les évènements de 2011 ont motivé les décideurs des deux rives (de la Méditerranée) pour aller vers un accord de partenariat privilégié (2012)… Le volet politique a permis le soutien de la transition démocratique… Cet élan a toutefois été ralenti par quelques questions clivantes : un blocage du dossier économique, les changements politiques et constitutionnels survenus lors du 25 juillet 2021 et plus récemment, la pression migratoire, exprimant une tragédie humaine sans précédent. C’est ce qu’a déclaré en substance la Pr Salwa Hamrouni, professeure de droit public, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Introduisant le colloque du laboratoire de recherche, qu’elle dirige, en droit international et relations Maghreb-Europe, se tenant depuis ce jeudi 9 février 2024, consacré à l’état des lieux des relations Tunisie-Union européenne, elle a mentionné également d’autres facteurs. Les relations Tunisie/UE ne peuvent pas être à l’abri des enjeux géostratégiques du monde, citant notamment le conflit russo-ukrainien, la crise énergétique qui s’en est suivi et d’un autre côté, les crimes impunis commis contre le peuple palestinien à Gaza. « Ce qui ébranle la confiance des peuples du sud en général et des Tunisiens en particulier en un modèle qui se veut démocratique porteur des valeurs de la liberté, de l’égalité et de la dignité humaine. »

Elle a invité les participants à « un débat libre, serein et responsable sur l’ensemble de ces défis. Un débat sur la liberté de circulation non seulement des biens, services et marchandises mais aussi des êtres humains. Un débat sur l’égale souveraineté des États et des peuples dont le premier des droits est celui de disposer d’eux-mêmes. Ce débat montrera certainement que les chemins de l’Union et de la Tunisie se croisent parfois et divergent parfois.» Avant de reprendre en conclusion : « Nous trouverons un chemin… ou en créerons un ».

Texte intégral

L’histoire et la géographie sont aussi têtues que les chiffres : La Tunisie est certes un pays maghrébin, africain, arabo-musulman mais aussi un pays méditerranéen que seuls 75 km séparent de l’Europe.

Ces liens ont pris une forme juridique développée à partir de 1995 date de la signature d’un Accord d'Association qui constitue le cadre juridique de la coopération et du partenariat entre les deux parties.

Depuis sa création, et de par sa vocation, le Laboratoire de recherche en droit international et européen et des relations Maghreb/Europe a toujours été attentif aux relations Tunisie/UE. Il a consacré au moins trois activités à l’accord d’association, à sa mise en œuvre, à ses qualités et à ses travers.

Cet élan politique a toutefois été ralenti par quelques questions clivantes :

D’abord par un blocage du dossier économique : les négociations en vue d’un Accord de Libre-Échange Complet et Approfondi qui ont commencé en octobre 2015 sont au point mort depuis 2019.

Ce sont ensuite les changements politiques et constitutionnels survenus lors du 25 juillet 2021 qui ont poussé les institutions européennes à exprimer leur inquiétude relativement au processus démocratique qu’ils ont longuement soutenu en Tunisie.

Une inquiétude elle-même source d’inquiétude au plus haut sommet de l’Etat tunisien.

Plus récemment, la pression migratoire, exprimant une tragédie humaine sans précédent, constitue un défi à la fois économique, sécuritaire, social et humain que la Tunisie essaye de ne pas affronter en solo.

Dans Le Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre l'Union européenne et la Tunisie, les deux parties marquent leur intention de développer une approche holistique de la migration. La Tunisie réitère quant à elle sa position de ne pas être un pays d'installation de migrants en situation irrégulière et de ne garder que ses propres frontières.

Enfin, les relations Tunisie/UE ne peuvent pas être à l’abri des enjeux géostratégiques du monde: Le conflit russo-ukrainien et la crise énergétique qui s’en est suivi sont une priorité de l’Union.

D’un autre côté, les crimes impunis commis contre le peuple palestinien à Gaza ébranle la confiance des peuples du sud en général et des Tunisiens en particulier en un modèle qui se veut démocratique porteur des valeurs de la liberté, de l’égalité et de la dignité humaine.

Le Laboratoire vous invite donc à un débat libre, serein et responsable sur l’ensemble de ces défis. Un débat sur la liberté de circulation non seulement des biens, services et marchandises mais aussi des êtres humains. Un débat sur l’égale souveraineté des États et des peuples dont le premier des droits est celui de disposer d’eux-mêmes.

Ce débat montrera certainement que les chemins de l’Union et de la Tunisie se croisent parfois et divergent parfois.

La diversité des intervenants et des points de vue aidera probablement à suivre Hannibal disant, à une autre époque : « Nous trouverons un chemin… ou en créerons un ».

Enfin, je ne peux terminer ces quelques mots sans remercier ceux et celles qui ont rendu cette rencontre possible.(...)