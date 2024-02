Epson et HKRITA collaborent au développement d'une nouvelle technologie de recyclage des fibres utilisant la technologie des fibres sèches

Les partenaires cherchent à accélérer l'utilisation de fibres recyclées en mettant au point une technologie permettant de séparer les fibres des tissus de post-consommation difficiles à défibrer.

Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, "Epson") cherche à répondre au besoin mondial croissant de fibres recyclées en utilisant sa technologie propriétaire Dry Fiber pour établir une technologie de défibrage des tissus difficiles à recycler et étendre le recyclage des fibres dans le monde réel. À cette fin, Epson a conclu un accord de développement conjoint avec The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel Limited ("HKRITA")* le 18 janvier 2024. HKRITA est un centre de R&D basé à Hong Kong, spécialisé dans le développement de solutions innovantes pour l'industrie du textile, de l'habillement et de la mode.

Stimulée par une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux mondiaux, la tendance à l'utilisation de fibres recyclées provenant de vêtements usagés a gagné du terrain, en particulier en Europe, où les pays s'efforcent d'augmenter la proportion de fibres recyclées utilisées et de limiter l'utilisation de fibres synthétiques dérivées du pétrole.

Actuellement, une machine appelée garnett est couramment utilisée dans le processus de recyclage des textiles pour séparer les fibres des déchets. Cependant, les grenats ne sont pas en mesure de séparer efficacement les fibres de certains des textiles les plus courants sur le marché de l'habillement, tels que les tissus à armure serrée utilisés pour les chemises et les draps de lit et les tissus élastiques mélangés utilisés pour les vêtements fonctionnels.

Epson cherche à résoudre ce problème en utilisant sa technologie unique de fibres sèches pour établir un processus de défibrage des tissus mélangés élastiques et des tissus à tissage serré. L'objectif est de fournir une nouvelle solution pour le recyclage des fibres de vêtements en concluant un accord de développement conjoint avec HKRITA*.

Cette solution permettra d'accélérer considérablement l'utilisation des fibres recyclées en rendant possible la séparation des fibres des textiles difficiles tels que les vêtements fonctionnels, les draps et les chemises habillées, ainsi que des chutes d'usine, des vêtements invendus et des vêtements non désirés. Epson a pour objectif d'établir la technologie dès que possible et de la mettre en œuvre dans le monde réel.

* L'Institut de recherche de Hong Kong sur le textile et l'habillement (HKRITA)

Créé en 2006, le HKRITA est financé par la Commission pour l'innovation et la technologie du gouvernement de la RASHK et hébergé par l'Université polytechnique de Hong Kong. Le HKRITA s'engage dans la recherche appliquée pour soutenir l'industrie du textile et de l'habillement afin de stimuler sa compétitivité globale, de conduire des améliorations durables et d'apporter des avantages à la société. En fournissant des services à guichet unique pour la recherche appliquée, le transfert de technologie et la commercialisation, HKRITA déploie des efforts soutenus pour promouvoir des projets fructueux en vue d'une application industrielle.

La technologie Dry Fiber, développée indépendamment par Epson, permet de créer une nouvelle valeur à partir de papier post-consommation, de bois, de vêtements et d'autres déchets fibreux et produits usagés. Il s'agit de l'une des technologies de base autour de laquelle Epson développe une activité environnementale. En plus de développer des solutions de production de fibres recyclées, Epson produit de nouveaux papiers et matériaux d'emballage à partir de papiers usagés et d'autres matières premières. Elle développe également des plastiques recyclés et des plastiques biosourcés plus résistants et plus durables. Epson développe une activité environnementale en appliquant cette technologie et contribuera à l'atténuation de l'impact sur l'environnement et à la circulation des ressources.

