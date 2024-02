L’hommage de l’Université tunisienne à Feu le professeur Joël Rideau (Albums photos)

Professeur émérite à l'université Nice Sophia Antipolis, diplômé de l'Académie de droit international de La Haye (1967) et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, Feu le professeur Joël Rideau (1939-2023), vient récemment de décéder. Le Laboratoire de recherche en droit international et européen et des relations Maghreb/Europe, dirigé par la professeure Salwa Hamrouni, a placé en hommage à sa mémoire le colloque qu’il a organisé les 8 et février courant, à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, sous le thème des relations entre la Tunisie et l’Union européenne.



Ci-après le texte de l’hommage qui lui a été rendu, lors de la séance d’ouverture.

Par Amine Thabet - Docteur en droit public, maître-assistant, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Je remercie les organisateurs de ce colloque de m’avoir accordé le privilège et l’honneur de rendre un hommage hautement respectueux à l’un des hommes de Science, à l’un des professeurs de Droit dont le passage par cette même faculté a laissé une empreinte durable, inaltérable.

Feu Joël Rideau nous as quitté(e)s pour un monde meilleur dans la matinée du samedi 17 juin 2023 à l’âge de 84 ans. Pendant de longues années, le professeur émérite de l’Université Sophia Antipolis de Nice a formé des générations d’étudiants et de chercheurs de la Faculté des sciences juridiques de Tunis dans le cadre du Diplôme d’études approfondies (DEA) devenu ensuite Mastère en Droit communautaire et relations Maghreb-Europe.

Joël Rideau a dirigé plusieurs mémoires de recherche ainsi que des thèses de doctorat portant sur le droit de l’Union européenne. Au fil des ans, il a été aussi président et membre de différents jurys de mémoire et de thèse dans plusieurs universités tunisiennes. Nombreux sont les étudiants et les collègues tunisiens qui lui ont rendu visite à son bureau à l’Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD) à Nice où il les accueillait chaleureusement à chaque occasion en les entourant de ses sages conseils.

Les anciens étudiants de Joël Rideau se remémorent encore son cours magistral portant sur les relations extérieures de l’Union européenne. Son précieux et exhaustif cours dispensé à l’Académie de droit international de La Haye sous le titre « Le rôle de l’Union européenne en matière de protection des droits de l’Homme » constitue toujours une mine précieuse pour nos chercheurs. Son riche manuel « Droit institutionnel de l’Union européenne » a été et demeure une référence incontournable pour tout juriste désireux d’appréhender le fonctionnement complexe de l’ordre juridique et institutionnel de l’Union européenne. « Les États membres de l'Union européenne : adéquations et résistances » est un récent recueil d’études et de textes de Feu Joël Rideau. On y retrouve un condensé de l’œuvre doctrinale singulière de l’auteur que la professeure Sophie Perez, sa collègue et amie, décrit dans l’avant-propos comme «… une recherche aussi minutieuse que colossale sur les implications de l’intégration (européenne) dans chacun des ordres juridiques nationaux (…)». Il ne fait aucun doute que la doctrine européaniste restera imprégnée par la marque indélébile de Joël Rideau.

«Je suis tunisien, je le suis de conception» disait-il souvent. Français de nationalité, Joël Rideau était tunisien dans l’âme et par l’âme. Il avait vécu une partie de son enfance en Tunisie et il en avait gardé beaucoup de souvenirs qu’il partageait souvent, non sans nostalgie, avec ses amis, ses collègues et ses étudiants tunisiens. Tous ceux qui ont eu le privilège de travailler sous sa direction sont redevables au grand savoir, à la rigueur scientifique et à la hauteur intellectuelle du professeur. Ils sont infiniment reconnaissants aux qualités de l’homme. Il était humble, généreux et bienveillant. Esprit éclairé, il était tolérant, ouvert et humaniste. Tous ceux qui l’ont côtoyé à la Faculté des sciences juridiques, et ailleurs en Tunisie, porteront toujours le défunt en grande estime.

Il n’aimait pas que je le vouvoie, alors je ne vais pas le faire.

Cher Joël, te dédier ce colloque est le plus modeste acte de remerciement et de gratitude que l’on peut te faire, là où tu es.

Cher Joël, repose en paix.

Cher Joël, tu es avec nous.

Amine Thabet

Docteur en Droit public

Maître-assistant

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis

Université de Carthage, Tunisie

