Forum ALECSO des affaires et des partenariats : La Tunisie, une place des partenariats et des affaires (Album photos)

1- Premier de son genre, le forum ALECSO pour l’arbitrage commercial international s’est tenu les 28 et 29 Janvier 2024 à Tunis sous l’égide de l’Organisation arabe de l’éducation, de la culture et des Sciences (ALECSO). Des délégations officielles de tous les pays de la ligue arabe des Etats ont pris part à cet évènement. Le forum organisé à l’initiative de l’Arabie Saoudite, a été présenté par M. Heni Ben Mokbel Elmokbel, Président de la commission supérieure du Forum et de S.E. M. Mohamed Oueld Amor, directeur général de l’ALECSO. Ils ont tous les deux mis en perspective les intérêts stratégiques qui s’attachent à l’organisation de ce Forum et souligné une volonté commune de tous les Etas de renforcer les échanges entre eux dans tous les domaines particulièrement liés à l’éducation, à la culture et aux sciences.

2- A l’ordre du jour du programme du forum, plusieurs panels. Aussi après la séance inaugurale solennelle du forum, une cérémonie de signature de 31 protocoles d’accords a eu lieu en la présence de représentants de tous les organismes signataires.

3- En l’honneur de la Tunisie, un protocole d’accord entre l’université Tunis Elmanar et l’ALECSO a été signé au cours de cette cérémonie. Adossé à l’activité de la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international qui œuvre sous tutelle de l’Université Tunis El Manar, le protocole d’accord a pour objet de mettre en place un programme d’enseignement de l’arbitrage commercial international au sein de l’ALECSO conforme aux standards internationaux de l’enseignement de ladite matière. L’objectif escompté est de renforcer la qualité de la formation en matière d’arbitrage et de proposer des formations trilingues et certifiantes en matière d’arbitrage commercial. Le programme très ambitieux tel que défini par le protocole d’accord s’inscrit dans la quête de notre pays à un meilleur positionnement dans le domaine de l’arbitrage. Tout devant passer par la qualité de son enseignement.

4- Au dernier panel du forum, la parole a été donnée aux représentants des différents départements de l’ALECSO en vue de mettre en perspective des recueils de «success stories» de certains partenariats. Le conseil exécutif de l’ALECSO en la personne de son directeur Dr Mourad Mahmoudi en charge du Réseau des chaires arabes de l’ALECSO a honoré la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international(CAACI) en invitant sa directrice Mme Najet Brahmi Zouaoui, à un retour sur son expérience à la tête de la Chaire et sur les principales réalisations de ladite Chaire.

5- Mme Brahmi Najet a pris la parole pour témoigner tout d’abord de sa profonde gratitude à l’ALECSO et à son conseil exécutif pour cet hommage qui l’honore en particulier et honore l’œuvre engagée aussi de sa faculté (FDSPT) ainsi que de son université (Université Tunis El Manar). Elle a ensuite souligné la démarche professionnelle de la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international qui continue à réaliser ses programmes dans le cadre d’une stratégie de travail socialement responsable. Un triple souci d’inclusion, d’ouverture et de d’engagement socialement responsable anime l’œuvre de la Chaire, a-t-elle ajouté. Aussi et en vue de mieux faire et d’atteindre l’excellence Mme Brahmi a affirmé qu’il faudrait veiller à une meilleure implication de tous les jeunes chercheurs en matière d’arbitrage et c’est l’objectif du lancement au sein de la Chaire du forum des jeunes chercheurs de la chaire /CAACI Young. Il faudrait également renforcer les partenariats avec les universités arabes et étrangères et offrir la chance d’apprendre l’arbitrage à tous les candidats répondant aux critères requis par la chaire sur un même pied d’égalité.

6- A la fin du forum, ses organisateurs ont témoigné de leur fierté du succès de ses travaux. S.E.M. Mohamed Oueld Amor, directeur général de l’ALECSO a prononcé le mot de la fin et annoncé la tenue d’une nouvelle édition du forum en Arabie Saoudite au mois de mai 2024. Une photo de groupe a été prise en commémoration de moments précieux d’échanges de partage et de fraternité.