Cérémonie d'hommage ce samedi à Tunis, au professeur Rafaâ Ben Achour, lauréat du Sapienza Human Rights Award 2023

La présidente de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi qu’un grand nombre de juristes et d’universitaires de divers pays se joindront à leurs collègues tunisiens pour rendre hommage au Juge à la Cour, le professeur Rafaâ Ben Achour, lauréat du Sapienza Human Rights Award 2023. Une cérémonie se tiendra à cette occasion ce samedi 27 janvier 2024 à partir de 14 heures la Cité de la Culture de Tunis, à l’initiative du Laboratoire de droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé (Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis), dirigé par la professeure Hajer Gueldich. Les témoignages et hommages seront prononcés en présentiel ainsi qu’en ligne (Programme).

Lors d’une cérémonie solennelle tenue mercredi 13 décembre 2023 à la salle Luccheri de l’Université Sapienza de Rome, le Professeur Rafaâ Ben Achour, juge à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (CAfDHAP), ainsi que les Honorables Sergio Garcia RAMIREZ, Président émérite de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) et Guido Raimondi, Président émérite de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), ont été honorés en recevant le Prix Sapienza des Droits de l’Homme 2023.

Ce prix a été décerné au Professeur Ben Achour par l’Université Sapienza de Rome pour «sa contribution exceptionnelle à la cause des droits fondamentaux». C’est Madame Maria Tripodi, Secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la coopération internationale qui a remis personnellement le prestigieux prix à chaque lauréat après avoir lu la motivation, justifiant l’attribution du prix.

La cérémonie a été marquée à la fin par un geste symbolique puissant lorsque les trois lauréats ont conjointement apposé leur signature au bas de la Déclaration de Rome sur la paix et les droits de l’Homme.

Le Juge Rafaâ Ben Achour a été élu Juge à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples en 2014 pour un mandat de six ans. Il a été réélu en 2021 pour un second mandat de six ans. Il est Professeur émérite de droit public à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Carthage (Tunisie).

Le Juge Ben Achour est titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit public (1978), d’un diplôme d’études supérieures de Science politique (1979), d’un Doctorat d’État en droit international (1984), d’une Agrégation en droit public et science politique de l’Université de Tunis (1987). Il a été Président d’Université, Ministre et Ambassadeur. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles en droit.

En guise de reconnaissance pour la totalité de son œuvre, en tant que Professeur universitaire, chercheur, écrivain, juge et fervent défenseur des droits humains, la communauté scientifique des juristes en Tunisie et ses amis et collègues étrangers ont décidé de lui rendre hommage en ce début de l’année 2024, à l’occasion de cette cérémonie.

Le Professeur Rafaâ Ben Achour a non seulement été un maître pour ses étudiants et ses doctorants, mais il a toujours fait don de son savoir et a toujours admirablement participé aux réunions de recherche, aux colloques et séminaires du Laboratoire de recherche, qu’il a lui-même fondé en 1992. Même à ce jour et en dépit de son impérieuse tâche en tant que juge à la prestigieuse Cour africaine des droits de l’Homme et de peuples, il continue de faire partie de l’Université, de l’incarner en ce qu’elle a de meilleur, sans décalage de générations.

La liste des intervenants comprend notamment,

La doyenne de la Faculté, la professeure Neila Chaabane,

Honorable Imani ABOUD, Présidente de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, (Tanzanie) (en ligne)

Honorable Gérard NIYUNGEKO Ancien juge à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, (Burundi) (en ligne)

Honorable Blaise TCHIKAYA Juge à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (Congo), (en ligne)

Dr. Horace ADJOLOHOUN Juriste principal en chef à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (Bénin) (en ligne)

Prof. Claudio ZANGHI Professeur émérite- Université Sapienza (Italie) (en ligne)

Prof. Laurence BURGORGUE – LARSEN Professeure des Universités- Université Paris I Panthéon Sorbonne, (France) (en ligne)

Prof. Ayman SALAMA Professeur invité de droit international - Académie militaire égyptienne, (Égypte) (en ligne)

Prof. Mohamed ACHARGUI Professeur des Universités à la Faculté de Droit de Casablanca et ancien Président du Conseil constitutionnel marocain (Maroc) (en ligne).



Avant de céder la parole au Professeur Ben Achour, le professeur Mahmoud Zani, professeur de droit international et membre fondateur du laboratoire de recherche (Algérie) présentera les dernières publications du Laboratoire de recherche.



Télécharger le programme