La Tunisie ouvre sa nouvelle académie diplomatique à la coopération internationale (Album photos)

La Tunisie a invité les pays frères et amis à « contribuer efficacement » au démarrage des activités de sa nouvelle académie diplomatique internationale et « assurer son rayonnement ». « Elle a été conçue en tant que pont de communication et d’échanges entre diplomates, académiciens, universités et institutions économiques et culturelles », a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar. Conviant les chefs de mission diplomatiques accréditées en Tunisie, à une visite au siège de l’Académie, jeudi matin, il a ajouté : « l’objectif est d’œuvrer pout davantage de rapprochement et d’entente, et d’action en commun pour l’édification de la société d’un avenir commun pour nos peuples, sur la base de la solidarité internationale, fondée sur la justice et l’équité. »



« En un mot, a déclaré le ministre, l’Académie sera un vecteur puissant de l’action diplomatique, non dans le concept de la diplomatie classique, seulement, mais aussi en tant que laboratoire pour la conception d’idées et mécanismes innovants de coopération, constituant une plateforme à même de permettre à nos diplomates dans nos divers pays, de communiquer dans un cadre d’entente réciproque. »

Quelques jours seulement après l’inauguration de l’académie diplomatique internationale de Tunis, le 15 janvier 2024 par le président de la République, Kais Saïed, en présence du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Li, Nabil Ammar a tenu à y accueillir les chefs de mission diplomatiques pour leur présenter la vocation de cette institution et les opportunités qu’elle peut offrir. Il a indiqué que d’ores et déjà, de nombreux accords de partenariat ont été conclus, notamment en ce qui concerne la formation de diplomates de pays notamment arabes et africains, d’échanges d’expériences, d’enseignants et de conférenciers. Il a invité les chefs de mission diplomatiques à promouvoir l’académie dans leurs pays et institutions, ainsi que lors des visites de hauts dirigeants en Tunisie, pouvant saisir cette occasion pour visiter l’académie et y donner des conférences.

Dans une brève allocution, l’ambassadeur du Yémen, Abdennaceur Hussein Ali Ab Habib, doyen du corps diplomatique a félicité au nom de ses collègues, la Tunisie pour cette « excellente réalisation », saluant « les larges perspectives qu’elle ouvre à une coopération utile et bénéfique ».Fruit d’une coopération entre la Tunisie et la Chine, l’académie diplomatique internationale, édifiée sur un terrain de 16.000 m2, dont 5.000 m2 d’espace vert, s’érige en plusieurs niveaux sur une surface couverte de 12.330 m2. Elle compte notamment un centre de conférences, des espaces d’enseignement, des laboratoires de langues et une bibliothèque. Le coût du projet s’élève à 82.25 MD dont 80 MD de don chinois.